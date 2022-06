DERMATOLOGIE - Une semaine pour sauver sa peau

À l'approche de la saison estivale et des journées passées à lézarder au soleil, le Syndicat national des dermatologues-vénéréologues (SNDV) organise une semaine de prévention et de dépistage des cancers de la peau. Du 13 au 17 juin, les professionnels de santé concernés auront pour mission, à travers différents événements planifiés sur les réseaux sociaux, de sensibiliser la population aux dangers des UV et de prodiguer des conseils pour protéger sa peau tout au long de la saison. On fait le point.

LES FRANÇAIS, MAUVAIS ÉLÈVES DE LA PROTECTION SOLAIRE

« Une semaine pour sauver sa peau », tel est l'intitulé de cette campagne lancée chaque année par le SNDV. À l'occasion de cet événement, un sondage Ipsos, mené en partenariat avec le syndicat, dévoile que les Français ne mettent pas toujours en pratique les bons réflexes pour protéger leur peau lors d'une exposition solaire.

En effet, seul 1 sondé sur 2 applique régulièrement de la crème sur les parties du corps qui ne sont pas protégées par un vêtement. Plus de 4 Français sur 5 continuent de s'exposer aux heures les plus chaudes de la journée, soit entre 12 et 16 heures, et près de 3 sur 10 le font même régulièrement. Plus de la moitié des personnes interrogées (57 %) ne pensent pas non plus à porter de chapeau, et plus d'un tiers n'hésitent pas à avoir recours aux séances UV avant la saison estivale.

80 000 NOUVEAUX CAS DE CANCERS CUTANÉS CHAQUE ANNÉE

Ces mauvaises habitudes qui ont la peau dure entraînent malheureusement 80 000 nouveaux cas de cancers cutanés chaque année, sachant que ces pathologies sont en augmentation constante depuis 50 ans ! On dénombre en outre environ 1 800 décès tous les ans. La faute aux mauvais réflexes, bien sûr, mais aussi au manque de dépistage qui peut pourtant sauver bon nombre de vies.

En effet, il existe plusieurs types de cancers de la peau dont la plupart, s'ils sont diagnostiqués tôt et pris en charge suffisamment vite, sont guérissables. Ainsi, les carcinomes cutanés (basocellulaires ou épidermoïdes) sont les plus fréquents (90 % des cas) et se développent sur la partie la plus superficielle de la peau. Ils sont généralement dus à une exposition solaire répétée et se traitent par chirurgie avec l'ablation de la tumeur.

En revanche, le mélanome, qui représente 10 % des cancers cutanés, est le plus grave et le plus agressif. Il se développe à partir des mélanocytes de la peau et est causé par une trop forte exposition aux UV dans 65 à 95 % des cas. Pris à temps, ce cancer peut néanmoins s'éradiquer par la chirurgie. Mais s'il est diagnostiqué trop tard, il peut donner lieu à une progression métastatique.

C'est pourquoi cette semaine de prévention est particulièrement importante pour sensibiliser le public aux dangers des UV et présenter les bons réflexes à adopter tout l'été. Durant cinq jours, des médecins, dermatologues, oncologues et patients prendront la parole sur les réseaux sociaux pour informer les internautes sur la prévention, l'incitation au dépistage précoce pour les publics à risque, la prise en charge et les traitements, via des lives, des témoignages, des astuces et des bonnes pratiques.

Si tout le monde est concerné, cette campagne vise plus particulièrement certaines catégories de la population qui sont plus à même de développer des cancers cutanés. C'est le cas des professionnels, tels que les marins, les agriculteurs ou ceux travaillant dans le BTP, et qui sont exposés régulièrement aux UV, mais aussi plus généralement des hommes, davantage concernés par ces pathologies (62 % contre 38 % pour les femmes), ou encore des familles et des jeunes enfants qui doivent se protéger davantage.



M.K

Pour plus d'informations, rendez-vous sur Sauver-sa-peau.fr, @sauversapeau sur Instagram, @Dermatos sur Facebook et @LesDermatos sur Twitter.

LES BONS RÉFLEXES DE L'ÉTÉ

Si le soleil est bon pour la santé, il ne faut pas en abuser ! Cet été, pour bien protéger sa peau, on adopte les bons gestes. On évite de s'exposer entre 12 et 16 heures, on porte un chapeau ou une casquette lors des grosses chaleurs, on applique de la crème anti UVA et UVB, avec un SPF élevé (30 ou 50), surtout si on a la peau claire, que l'on renouvelle toutes les 2 heures et après les baignades. Les enfants de moins 3 ans doivent être gardés à l'ombre le plus possible et équipés d'un chapeau et de vêtements protecteurs. Évidemment, on ne lésine pas sur la crème pour ses bouts de chou !