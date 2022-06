Le Chœur Oxford Voices vous donne rendez-vous à Tournus

Le Chœur Oxford Voices est un chœur de chambre de voix mixtes spécialisé dans l'interprétation de la musique vocale anglaise du XVIe au XXe siècle.

Le Chœur a été fondé en 2002 par son directeur, Mark Shepherd, juste après qu'il ait dirigé durant plusieurs années la Schola Cantorum d'Oxford, qui est le plus ancien et le meilleur des chœurs de l'Université d'Oxford, formation qui fut dirigée par Benjamin Britten et Michael Tippett. Plusieurs chanteurs d'Oxford Voices ont été membres de la Schola Cantorum d'Oxford.

Avec Oxford Voices, Mark Shepherd prolonge sa réputation bien établie de présentation de l'excellence chorale en France, ayant dirigé ces dernières années de nombreux concerts à Strasbourg, Metz, Niort, Poitiers, Lyon et Paris.



Oxford Voices a fait ses débuts à Paris durant l'été 2002 et a réalisé plusieurs concerts de chefs-d'œuvre de la musique anglaise du XVIe siècle et du Requiem de Fauré.

Les années suivantes, l'Ensemble a réalisé des tournées de concerts en France, au cours desquelles il a chanté dans le cadre des Nuits Musicales d'Uzès et du Festival Musique et Nature ainsi qu'en l'Abbaye de Tournus et en la Collégiale de Six-Fours avec un très grand succès.

Oxford Voices s’est produit dans le cadre de Voix d'Eté en Creuse, du Festival Bouche à Oreille, des Falaises Musicales, du Festival de Pontlevoy, du Festival Musique en l’Ile de Paris, de « Tournus en Chœurs », des Estives Musicales de Louvie-Juzon, de Musique et Esprit en l’Abbaye du Thoronet.



A l'occasion de ces concerts plusieurs directeurs de festivals ont désigné Oxford Voices comme une des meilleures formations vocales qu'ils aient accueillies ces dernières années.



En 2007, Le chœur a été invité à se produire dans le cadre du Festival de Musique Sacrée de Lourdes ainsi qu'en Lorraine par l’Institut Théodore Gouvy pour un concert en la Collégiale Saint-Etienne de Hombourg-Haut. Il a participé au Premier Festival International de Chant Choral de Saint-Pétersbourg en donnant un concert dans la Petite Salle de la Philharmonie et en prenant part au Concert de Gala organisé au Musée de l’Ermitage.

Durant l’été 2007, Oxford Voices a participé au Festival Correspondances, aux Semaines Musicales de Quimper et à la Nuit des Chœurs organisée depuis 2001 en Belgique dans le cadre exceptionnel des ruines de Villiers-la-Ville et qui accueille plus de 15.000 auditeurs sur un week-end.



Il a participé aux Musicales de Normandie en l’Abbatiale Saint-Ouen de Rouen. et a présenté un concert exceptionnel au Grand Théâtre d’Angers en janvier 2011.



Il a réalisé une nouvelle tournée en août 2011 invité une seconde fois aux Musicales de Normandie ainsi qu'en l'Abbaye de Marcillac-Lanville, au Festival des Eglises Romanes du Berri, à Vannes, Tournus et Paris.

En 2012, il s'est produit à Fécamp et Rouen ainsi que dans le cadre des Musicales en Puisaye Foreterre.

Durant l'été 2013, il a notamment participé aux Nuits Musicales en Vendée Romane, aux Musicales du Golfe, au Festival de l'Abbaye de Guîtres et à l'Eté Musical en Bergerac.

Plus récemment, Oxford Voices a participé au Festival du Comminges, aux Rencontres Musicales du Mont Dore, aux Estivales de Lavaur et aux Heures Musicales du Haut-Anjou.

Du 13 au 19 août 2018, le chœur est invité à participer à la première édition de l’Esprit des Voix, festival et académie de musique sacrée du Grand Annecy.

