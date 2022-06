Musée Denon : Journées européennes de l'archéologie

Le musée Denon vous propose deux expositions et des projections de films présentant des fouilles dans le Doubs et la Loire, une conférence et la possibilité au cours de la journée d'échanger avec Annie Dumont, archéologue au DRASSM qui a mené ces fouilles.

A quelques jours de l'ouverture de l'exposition "Des épées pour la Saône, les dépôts de l'âge du Bronze en milieu humide", le musée Denon vous invite à plonger à la découverte de l'archéologie subaquatique !

Et c'est toujours gratuit ! Venez nombreux !

Retrouvez tout le programme sur : https://www.museedenon.com/journees-europeennes-de-larcheologie-programme-2022/

Texte et visuel : Communication Musée Denon. Visuel : vue d'un chantier de fouilles subaquatiques en rivière © Aquarelle Marcel Treffort.