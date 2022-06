Promenons-nous dans le parc géobotanique

D’une superficie de 1,3 ha, le parc géobotanique, accolé au parc Georges Nouelle, présente quelques 3700 espèces de vivaces et arbustes ; ces végétaux sont en lien avec la région qu’ils représentent. 7 paysages s’offrent alors aux visiteurs : la Côte chalonnaise avec ses pieds de vigne et une « cadolle » (petit abri de vigne en pierres sèches), le marais bressan avec ses roseaux, le Morvan avec ses roches granitiques, sa cascade mais aussi châtaignier, épicéa et fougères qui donnent le ton, la Provence avec un bassin et les essences du sud, cyprès, pins parasols, figuiers et une collection de cactées mises à l’abri l’hiver, la Pinède et ses sous-bois, la grande rocaille et enfin, le jardin des vivaces créé, quant à lui, plus tardivement, dans les années 80.

L’origine de ce parc est marquée par la plantation d’un cèdre du Liban en 1951 sous le mandat de Julien Satonnet, ancien Sénateur de la IVe République, jurassien d’origine et qui deviendra maire de Chalon-sur-Saône ; de conception géographique, c’est en 1953 qu’il est réellement créé avec l’intention donc, de proposer différents paysages avec la végétation typique de ces lieux. Depuis quelques années, de nombreuses réfections et travaux sur le jardin ont eu lieu. Ainsi le secteur de la Côte chalonnaise a bénéficié de la mise en place de structures d’art et de plantations typiques de la région, des plantations d’arbustes ont été réalisées sur tout le jardin, une adaptation des végétaux a été nécessaire et enfin des aménagements ont été notamment réalisés pour le confort et la sécurité du visiteur ; jet d’eau, cascades et bassins font également partie de ce décor ressourçant en plein centre-ville.

Les travaux réalisés en 2021 et 2022 ont permis, entre autres, « la création d’un jardin monastique mêlant 4 carrés potagers maçonnés et composés de plantes médicinales positionnés autour d’un pavage avec au centre une fontaine en pierre de l’époque médiévale (en cours de réalisation), la mise en place d’une rose des vents pour indiquer aux visiteurs la position et l’exposition de ce jardin, le renouvellement de la signalétique en collaboration avec le service communication (panneaux sur les collections de plantes et informations diverses), l’adaptation de l’arrosage intégré sur les massifs (système de goutte-à-goutte). » La mise en valeur du bassin hexagonal sur le secteur de la Provence est à l’étude pour 2023.

Le parc géobotanique n’a guère souffert des dernières intempéries, seule une légère perte de feuilles a été constatée. Le jardin, avec l’évolution de la végétation, est une redécouverte à chaque saison, de semaine en semaine voire de jour en jour à partir du printemps.

Jardin municipal géobotanique, parc Georges Nouelle, place Mathias à Chalon-sur-Saône.

SBR

Remerciements aux Service Communication de la Ville de Chalon-sur-Saône et Service Espaces Verts