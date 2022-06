Les «Oubliés du Ségur» à nouveau mobilisés mais pas assez nombreux pour une manifestation

À l'appel de la CGT Santé Action Sociale (de dernière minute), une quarantaine de professionnels des secteurs médico-social et social se sont rassemblés ce vendredi 17 juin 2022. Ils demandent toujours l'élargissement de la prime Ségur à l’ensemble des secteurs et une revalorisation des salaires. Plus de détails avec Info Chalon.

Ils avaient rendez-vous ce vendredi 17 juin à 14 heures. Eux, ce sont les travailleurs du secteur socio-éducatif.

Répondant à un appel in extremis de la CGT Santé Action Sociale, une quarantaine d'entre eux se sont rassemblés devant la Maison des Syndicats de Chalon-sur-Saône.

Une manifestation était prévue mais, compte tenu du trop faible nombre de participants et de la canicule qui sévissait ce jour-là, Hervé Maillot, le secrétaire général de la CGT Santé Action Sociale, n'a pas eu d'autre choix que de l'annuler.

Ce dernier s'est excusé auprès de l'assistance pour ce cafouillage indépendant de sa volonté. Lui-même ayant été prévenu de cet appel à manifester à la dernière minute.

Qu'à cela ne tienne, elle a été remplacée par un petit temps de parole.

Tour à tour, Martial Petit et Stéphane Boyer, président de l'ASTI Chalon. ont pris la parole.

En février, le gouvernement a annoncé l'élargissement la prime Ségur à certains travailleurs sociaux et médico-sociaux. Après les soignants, les agents la fonction publique (hospitalière, territoriale et d'État), les éducateurs de jeunes enfants, les conseillers en économie sociale et familiale, ou encore les accompagnants éducatifs et sociaux bénéficient ainsi de la prime de 183 euros depuis avril 2022.

Pour le secteur privé non-lucratif, le point d’achoppement est la création d’une convention collective unique souhaitée par les employeurs.

À noter que trois des quatre syndicats représentatifs du secteur, à savoir la CGT Santé Action sociale, la Fnas-FO et la Fédération SUD Santé Sociaux, se sont vivement opposés à un projet d'accord formulé par les employeurs et signé par la CFDT.

Comme nous l'indique le secrétaire général de la CGT Santé Action Sociale, cet accord exclut une nouvelle fois certains travailleurs à l'instar des agents administratifs, des assistants familiaux, des agents d'entretien ou des veilleurs de nuit…

Pour la manifestation, ce n'est que partie remise !

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati