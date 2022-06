Appel aux donneurs de Givry et ses environs, alors que le niveau des stocks de sang est toujours inquiétant

L'Amicale des donneurs de Givry et de ses environs organisera sa 3ème collecte de sang de l'année 2022, dans la salle des Fêtes de Givry, mercredi 22 juin de 8h à 12h30.

Une fois encore, Colette Cavard, sa Présidente, alerte sur la nécessaire mobilisation des donneurs, habituels ou pas, devant la faiblesse des stocks actuels et l'arrivée prochaine des vacances scolaires. Car durant cette période, il y a traditionnellement moins de dons et plus de besoins, liés à la recrudescence des accidents.

Et l'inquiétude de Colette Cavard s'est amplifiée ces derniers jours, suite au faible nombre d'inscriptions enregistrées (32 sur un total possible de 90). Elle appelle donc à la mobilisation de toutes et tous, et renouvelle son appel aux jeunes, à partir de 18 ans, pour remplacer les donneurs qui ont été atteints par la limite d'âge.

Elle rappelle aussi qu'en 1 heure, chaque donneur peut sauver trois vies. Car à partir d'un même don, globules rouges, plasma et plaquettes sont extraits séparément par les équipes de l’Etablissement Français du Sang (EFS). Et chacun de ses produits est destiné à plusieurs patients, qui ont des besoins spécifiques en fonction de leur pathologie.

Pour mémoire, toutes les personnes qui ont plus de 18 ans et moins de 71 ans, peuvent donner leur sang. Il faut juste être reconnu apte par un médecin, présent sur place, peser au moins 50 kilos et ne pas avoir donner son sang dans les 8 semaines qui précèdent la collecte. Enfin, les hommes peuvent donner leur sang 6 fois par an et les femmes 4 fois.

En pratique :