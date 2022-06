Découvrez l’exposition ‘Les bords de Saône à Chalon’ à l’Espace Patrimoine

Présentée par Christelle Morin Dufoix, animatrice de l’architecture et du Patrimoine, c’est une exposition plurielle qui s’intéresse au patrimoine naturel et culturel, qui vous est proposée. Cette approche a nécessité, entre autres, des compétences des services de la ville et du Grand Chalon et se compose de kakemonos, d’un film de 26 min, de 5 fiches bientôt 10, nourris du travail de Jean-Claude Mallard et Louis Bonnamour :

· Les bords de Saône au temps de la ville fortifiée

· Les bras de la Saône et leurs ponts

· La construction des quais à Chalon au cours des temps modernes (XVIe-XVIIIe siècles)

· La construction des quais au XIXe siècle à Chalon-sur-Saône

· Les quais pendant la seconde guerre mondiale et au cours des trente glorieuses

C’est une exposition qui s’adresse aussi aux enfants (brochure ‘Au fil de l’eau’). Des guides-conférenciers proposeront également des visites commentées durant l’été. On notait également la présence, lors de cette inauguration, de Monique Brédoire, Conseillère Municipale, de Romuald Sutter, Responsable Espaces Verts et de Bruno Cottier, Technicien Espaces Verts. Le président de l’UTB, Yves Fournier entouré de deux membres de l’Université pour tous de Bourgogne étaient notamment sur place pour présenter 5 publications qui ont trait de près ou de loin à la Saône.

Le maire de Chalon-sur-Saône a pris la parole pour remercier du travail qui a été accompli et préciser que l’exposition resituait la rivière comme lieu de vie. « La Saône est absolument déterminante » a-t-il poursuivi, « De plus, le 25 juillet, nous fêterons les 250 ans de la 1re pierre posée des quais des Messageries [… ] ».

Espace Patrimoine - 24 Quai des Messageries à Chalon-sur-Saône

SBR