Comité de Jumelage : les cours d’espagnol terminent l’année en cuisine !

Le Comité de Jumelage de Châtenoy le Royal, même si son jumelage avec Beniganim (Province de Valencia) s’est endormi depuis quelques années, ne reste pas moins actif avec deux activités majeures : le Marché de Noël qui aura lieu les 3 et 4 décembre 2022 et les cours d’espagnol enseignés par un professeur sur trois niveaux, débutants, intermédiaires et conversationnels.

Des cours qui sont professés par Philippe Romero tous les jeudis, en dehors des vacances scolaires et qui ont regroupés cette année une bonne vingtaine d’élèves répartis sur les trois niveaux.

Pour clore cette année « scolaire » le professeur avait décidé de donner un cours pratique de cuisine de tapas afin de terminer, comme il est de tradition au sein des cours du Comité de Jumelage, dans une ambiance amicale et chaleureuse.

Ce qui fut une nouvelle fois le cas, avec en préambule des mots de remerciements et d’accueil par le président du Comité, Philippe Martin, lequel a confirmé la continuité des cours pour la rentrée de septembre 2022, la date exacte sera précisée lors du Forum des Associations le 28 aout 2022 au gymnase Alain Colas de Châtenoy le Royal, ou il sera possible de prendre les premières inscriptions.

Pour cette dernière journée de cours, les élèves et leur professeur avaient concoctés d’excellentes tapas, agrémentées des liquides nécessaires pour que ce moment convivial se passe au mieux. D’autant que pas moins de quatre adjoints au maire étaient présents, ainsi que le président de l’OMS, tous membres de droit au Conseil d’Administration du Comité de Jumelage.

Rappelons également que les cours données chaque jeudi sont ouverts aux débutants de 14h à 15h 30; aux intermédiaires de 10h15 à 11h45 et pour la conversation de 15h45 à 17h15 et dans une salle dont l’accès se fair par la cour de la Mairie. Les droits d’inscription sont fixés à 150 € pour l’année avec obligation d’adhérer au Comité de Jumelage dont la cotisation est der 10€ pour l’année. Des prix inchangés depuis des années….

JC Reynaud

Contacts pour s’inscrire au cours rentrée 2022 :

Le président Philippe Martin 06 16 56 30 28

Le professeur Philippe Romero 06 22 10 36 36