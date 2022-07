Trois boxeurs du Ring Olympique Chalonnais en route pour la Lorraine

Rendez-vous à Guebwiller, en Alsace, ce samedi 9 juillet 2022 pour la Soirée boxe organisée par le Boxing Club Guebwiller. Les trois jeunes représenteront notre ville à cette compétition interclubs. Une belle occasion également pour les Chalonnais de se frotter à des boxeurs d'une autres région. Plus de détails avec Info Chalon.

Amine Belhadj, Dimitri Sarre et Tato Absemidzet sont les trois boxeurs du Ring Olympique Chalonnais (ROC), le club de boxe anglaise de notre ville, sélectionnés pour la Soirée boxe organisée par le Boxing Club Guebwiller ce samedi 9 juillet 2022.

La pesée des amateurs aura lieu à 16 heures au Centre sportif du Florival à Guebwiller (Haut-Rhin).

Pour s'engager sérieusement dans cette compétition interclubs, nos boxeursn'ont pas lésiné sur l'entraînement, encadrés par Sabri Fergani et Mourad Gmiza.

Le coup de gong aura lieu à 19 heures 30.

Les Chalonnais seront dans le coin rouge et opposés à trois boxeurs du club hôte, dans le coin bleu.

En combat amateur junior (catégorie des 60kg), Amine sera face à Rocco Toto et Dimitri face à Samy Moumou. Quant à Tato, en combat amateur sénior (catégorie des 76kg), sera face à Sacha Morin.

Souhaitons-leur bonne chance !

Comme nous l'indique Saïd Fergani, le président du ROC, la Salle Armand Langlais reste ouverte durant le mois de juillet.

Côté activités, le club n'est pas en reste puisqu'il participera à nouveau à Quartier d'été 2022, en intervenant avec le CLSPD dans les trois quartiers prioritaires de la ville (QPV) de 15 heures 30 à 19 heures 30.

Ainsi, le ROC sera le mardi 12 juillet et le vendredi 15 juillet aux Prés Saint-Jean, le lundi 25 juillet et le mercredi 27 juillet aux Aubépins, le lundi 1er août au Clair Logis et le mercredi 3 août au Stade.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati