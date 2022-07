Vacances et bien-être : Santenay, proche de Chalon et de Beaune. La station thermale est ouverte à tous, même le temps d’un après-midi détente

Santenay, 25 minutes de Chalon. On n’y pense pas toujours, mais les thermes offrent une parenthèse salutaire à tout visiteur désireux de profiter des bienfaits des eaux thermales : activités aquatiques, détente et soins, cette station propose ses équipements flambant neufs à tous, comme le rappelle son directeur, Christophe Perez : « Elle est ouverte à tout le monde, curiste et client de passage, le temps d’un après-midi ou de quelques jours. Nous proposons 3 activités, indépendantes les unes des autres : l’hébergement, l’espace détente SPA et la cure proprement dite. Notre clientèle est donc très variée même si la demande est commune : se ressourcer et prendre soin de soi dans un environnement dépaysant. »

Certains clients qui viennent donc passer un après-midi pour profiter de l’espace SPA avec ses nombreuses installations ; d’autres viennent passer une ou plusieurs nuits en hébergement, à l’occasion de vacances notamment, pour faire étape dans notre belle région viticole ; enfin les curistes viennent pour 3 semaines de soins.

Un cadre idéal : la Route des Grands Crus de Bourgogne

Les thermes de Santenay attirent des clients de la région, mais aussi de l’étranger : « Nous avons notamment des vacanciers belges qui font étape dans notre résidence pour disposer de tout le confort de nos appartements et de l’espace Aqua détente tout en profitant du cadre, poursuit le directeur. En effet, Santenay est tout proche de la Route des Grands Crus – Chassagne et Puligny-Montrachet – ce qui attire les touristes. »

Le village viticole de Santenay – son casino, le canal, la voie verte, la proximité de Beaune – offre beaucoup d’activités de loisirs et d’œnotourisme.

La cure aux thermes de Santenay : que vient-on y soigner ?

Pour les curistes, deux orientations. La première est la rhumatologie : la cure thermale permet de lutter contre l’arthrose, le mal de dos, les raideurs articulaires entre autres. 2e orientation : les affections digestives et maladies métaboliques (colopathies fonctionnelles, troubles de la digestion, colites inflammatoires, constipations sévères, surpoids et obésité ou encore le diabète type 2 non-insulinodépendant).

Deux solutions : soit la cure est prescrite par votre médecin, elle est alors conventionnée et prise en charge sur 3 semaines. Ou bien vous optez pour une minicure santé d’une semaine, à votre charge. Une occasion, aussi, de tester les soins de la cure.

Les eaux thermales de Santenay sont “chlorurées sulfatées sodiques” et possèdent la teneur en lithium la plus élevée d’Europe. Elles soulagent les douleurs articulaires et sont inhibitrices d’inflammations.

« La station thermale est ouverte de mars à novembre. Le pic de fréquentation des curistes est en septembre et octobre, explique Christophe PEREZ, car certaines personnes se préparent à l’arrivée de l’hiver. Les soins ayant lieu le matin, cela ne gêne en rien les autres clients. »

Le SPA thermal et son espace Aqua détente

Là, on se lâche tout l’après-midi pour 20 € environ, seul ou accompagné, à partir de 6 ans pour les enfants. Parmi les nombreuses activités – la piscine et ses jets multiples, le hammam, le sauna, les cours d’aquagym entre autres –, nous avons flashé sur quelques installations originales. La grotte musicale vous invite à vous allonger dans 30 cm d’eau (imaginez que vous faites la planche à la mer) les oreilles immergées, bercées par une musique sous l’eau ! La piscine d’eau thermale chaude, le puits chaud/froid ou encore les cabines de soin en duo… Difficile de résister à ces tentations, mais on s’est bien tenus !

Nathalie DUNAND

[email protected]

Thermes de Santenay : Cliquez ici

Informations & Réservations :

Tél. : 03 79 48 00 00

Émail : [email protected]

Saison thermale :

Du 21 mars 2022 au 12 novembre 2022

Du 20 mars 2023 au 11 novembre 2023