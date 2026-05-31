Saône et Loire

Cadets Gendarmerie Saône et Loire - Recrutement 2026/2027.

Par Christian CLEAUX

Publié le 31 Mai 2026 à 00h53

Cadets Gendarmerie Saône et Loire - Recrutement 2026/2027.

Vous êtes intéressé, vous avez 15 à 17 ans

Les jeunes intéressés devront adresser par mail à l'adresse [email protected], les documents suivants : • une lettre de motivation avec présentation du candidat, • une autorisation parentale pour les mineurs, • un certificat médical d'aptitude au sport.