STADE LEO LAGRANGE - Lancés en 2015, les travaux portant sur les 27 hectares du site arrivent à terme.

"Tous les terrains sont homologués"

Une vraie bonne nouvelle pour les sportifs usagers du Stade Léo Lagrange avec les travaux initiés en 2015 par la piste d'athlétisme. Tous les sports ont été servis comme il se doit et aucun ne se trouve léser par les aménagements, bien au contraire. "Offrir des installations aux normes et adaptées aux pratiques sportives de haut niveau", c'est le point central qui a animé les équipes du Grand Chalon depuis quelques années maintenant. A cet enjeu, est venu se greffer la transition énergétique du territoire avec une réflexion globale à l'échelle des 27 hectares du site Léo Lagrange sur l'éclairage avec un passage en led, le remplacement de tous les luminaires sodium, la possibilité d'organiser des rencontres en nocturne mais aussi et surtout une remise en état de la collecte et de la gestion des eaux de surface. Tous les drainages ont été modernisés permettant aux différents terrains un usage plus large tout au long de la saison sportive.

Pour rappel, il a été créé un terrain synthétique en lieu et place du terrain Bouillin, le JP Adams a été totalement rénové avec l'apport d'une couche de terre de 40 centimètres, la création d'un terrain de rugby, la transformation d'un terrain d'entrainement en terrain de football... C'est dire l'ampleur de la transformation qui s'est opérée pour le plus grand bénéfice des licenciés.

A noter que ces travaux ont été menés sur un site occupé en associant les différents clubs.

Le Jean-Pierre Adams pleinement opérationnel entrera en fonction sous peu

Du côté de la Plaine de jeu, les travaux vont démarrer d'ici quelques jours avec les traitements phytosanitaires et les travaux de décaissement en septembre. La livraison aux usagers est prévue pour septembre 2023.

L'opération du Stade Léo Lagrange touche à sa fin et aura bénéficié du soutien du département de Saône et Loire à hauteur de 75 000 euros, la région Bourgogne-Franche Comté pour 150 000 euros et de l'Agence Nationale du sport pour 155 000 euros. A l'issue des travaux sur les terrains, une opération "plantation" sera lancée afin de densifier le nombre d'arbres sur le site Léo Lagrange, une densification en nombre mais aussi en diversité.

