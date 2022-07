Fête Nationale 2022 : Défilé motorisé et réception à la mairie

En cette journée de fête nationale, les Chalonnais se sont réunis devant l'Esplanade de la Légion d'honneur afin de célébrer la cérémonie du 14 Juillet. À cette occasion, les habitants ont pu assister au défilé motorisé et une réception était organisée dans la cour de la mairie en l'honneur des 129 bacheliers mention très bien. Retour en images avec Info Chalon.

Le public était nombreux, ce jeudi de fête nationale, pour assister au traditionnel défilé motorisé du 14 juillet.

Avant ce moment fort très prisé des Chalonnais, des troupes de la Base pétrolière interarmées (BPIA) de Chalon-sur-Saône ont défilé le long du quai qui mène à l'Esplanade de la Légion d'honneur où s'est tenue la cérémonie.

Les militaires étaient suivis de la section des jeunes sapeurs-pompiers de Chalon-sur-Saône, âgés de 11 à 17 ans. Ces jeunes pompiers ont conduit un projet qui a été récompensés par la première place de l'Ordre National du Mérite. Ils se sont brillamment illustrés cette année en prenant la 3ème place du concours régional de manœuvres mais aussi la 18ème place du concours national de Saint-Omer (Pas-de-Calais).

Le défilé motorisé comprenait 5 véhicules de la BPIA, 1 véhicule de l'administration pénitentiaire, 5 véhicules de la section Chalonnaise de la Croix Rouge Française et 8 véhicules du Centre d'incendie et de secours de Chalon-sur-Saône placés sous le commandement du Lieutenant Thomas.

En tête de cortège, pour ces derniers, se trouve un véhicule léger hors-route (VLHR) qui permet les reconnaissances sur les terrains difficiles, notamment lors des feux de forêt, de chaume et de broussaille, armé par un équipage de deux sapeurs-pompiers.

Le VLHR était suivi d'un véhicule de secours d'assistance aux victimes (VSAV) qui permet la prise en charge des personnes victimes d'accident ou de malaise. Il est armé par un équipage 3 sapeurs-pompiers. Pour rappel, les VLHR réalisent 75% des missions quotidiennes des sapeurs-pompiers.

Le VSAV était suivi d'un fourgon pompe-tonne secours routier (FPTSR), un engin polyvalent permettant d'intervenir à la fois sur les opérations d'incendie et les opérations de secours routier. Doté d'une pompe d'une capacité de 2000 litre. Son équipage est composé de 6 personnes.

Le FPTSR était suivi de l'échellE pivotante combiné (EPC) qui permet d'accéder aux étages des immeubles par l'extérieur, jusqu'à 30 mètres de hauteur. Elle permet notamment de réaliser des sauvetages. Ce véhicule permet également l'établissement de lances en hauteur. Il est armé par 3 sapeurs-pompiers.

L'EPC était suivi d'un camion-citerne feux de forêt (CCFM) qui, comme son nom l'indique, est utilisé pour les feux de forêt et de végétaux. Ce véhicule est également utilisé pour tous les feux où l'accès d'un véhicule d'incendie traditionnel est impossible. Il est armé par 4 sapeurs-pompiers.

Le CCFM était suivi d'un véhicule du groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux (VGRIMP), un engin utilisé pour des missions de reconnaissance et d'intervention sur des sites d'accès difficiles en milieu naturel urbain.

Le VGRIMP était suivi d'un véhicule de sauvetage subaquatique qui intervient en Saône et sur des points d'eau du département pour le sauvetage et la recherche de victime. Il est également utilisé lors d'intervention de mise en sécurité de personnes et d'animaux piégés par les inondations.

Terminant le défilé motorisé, la cellule eau grande capacité (CEGC) permet d'acheminer 12 000 litres d'eau sur les secteurs dépourvus de poteau incendie ou de point d'eau. Ce véhicule est armé par 3 sapeurs-pompiers.

Une réception s'est tenue dans la cour de l'Hôtel de Ville en l'honneur des 129 bacheliers mention très bien.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati