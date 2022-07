Lancement officiel de l'opération «Quartiers d'été 2022» aux Prés Saint-Jean

Chaque été, un enfant sur quatre ne part pas en vacances. Pour faire face à la situation économique et sociale actuelle, le dispositif «Quartiers d’été», déployé par l'État à destination des habitants des quartiers prioritaires de la ville (QPV), est reconduit pour l'été 2022. Plus de détails avec Info Chalon.

Lancé en 2020 par le gouvernement, «Quartiers d'été» est une opération dotée de 110 millions d'euros au niveau national, pour renforcer les activités et les services de proximité proposés aux familles des quartiers prioritaires de la ville (QPV).

Cette opération est renouvelée cette année avec un budget en hausse.

L'objectif du dispositif est de proposer des activités culturelles, sportives, de loisirs et de rencontres aux habitants des quartiers pendant les congés estivaux pour faire de cet été, un temps de respiration, de divertissement, de découverte, de préparation et d'accompagnement de l'après-Covid, de rencontres et de renforcement du lien social.

Portée par plusieurs services municipaux (Maisons de quartier, Jeunesse, Sports,...), l'offre des activités et des animations intergénérationnelles en proximité proposées «hors les murs» s'articule autour du sport, de la culture, de l'éducation, de la parentalité, de la citoyenneté, de la santé, de l'environnement, des jeux sous toutes les formes, des spectacles et concerts, de l'emploi, des temps conviviaux, des espaces détente, des ateliers et découvertes, et l'accès au numérique, etc.

L'action se déroulera tout au long de la période estivale, jusqu'au 31 août 2022.

Pour favoriser la participation de tous, les créneaux d'animation seront variés (journée, soirée, week-end). Il sera également proposé des sorties culturelles ou de loisirs hors Chalon afin de permettre aux habitants de sortir de leur quartier.

Dans chaque quartier, il sera proposé une semaine temps fort où l'offre d'animation socioculturelle sera renforcée :

• Au Plateau «Alert'eau Plateau» : du 22 au 26 août.

• Aux Prés Saint-Jean «Banzaï» : du 11 au 22 juillet.

• Aux Aubépins «Evasion» : du 25 au 29 juillet.

• Au Stade «Stade Camping Club» : du 1er au 5 août.

• Aux Charreaux «L'Îlot Charreaux» : du 29 au 31 août.

À Chalon-sur-Saône, «Quartiers d'été» est financé par l'Etat à hauteur de 25 000 euros, par le Grand Chalon à hauteur de 6000 euros et la Région à hauteur de 6000 euros.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati