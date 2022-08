Appel à projets de la Fondation Orange pour l’inclusion numérique des jeunes

L’insertion des jeunes et l’inclusion numérique sont des enjeux sociétaux majeurs au cœur des engagements de la Fondation Orange. Elle œuvre depuis 10 ans sur ces enjeux et poursuit son engagement auprès du tissu associatif en lançant son appel à projets pour l’insertion des jeunes en Bourgogne Franche- Comté.

Jusqu’au 18 Septembre, chaque association d’insertion peut déposer un projet collectif autour du numérique réalisé par des jeunes de 16-25 ans en insertion.

Pour ce 9ème appel à projets « Ensemble pour l’Insertion des Jeunes », la Fondation Orange reste fortement impliquée auprès des associations d’insertion afin de poursuivre son soutien sur des projets innovants et formateurs.

Cet appel à projets se base sur une démarche d’inclusion numérique et d’acquisition des compétences qui seront un atout pour l’insertion professionnelle des jeunes. Grâce à la montée en compétence sur les usages et outils du numérique, ainsi que sur des compétences transverses types gestion de projets, travail en collectif, communication, créativité, ..., nous espérons permettre aux jeunes de vivre une expérience qui nourrit leur projet professionnel et appuie leur futur recrutement.

Convaincue du rôle de chacun d’être acteur de changement, les projets numériques au service de la transition écologique et solidaire seront privilégiés, et une sensibilisation aux usages numériques responsables sera requise. Ces projets sont en effet un bon terreau pour aborder ces thématiques permettant ainsi de développer l’esprit critique et d’agir pour un monde plus durable.

Les résultats de cet appel à projets seront annoncés après réunion d’un comité en novembre 2022. D’ici le 18 septembre, les associations d’insertion peuvent candidater en ligne, toutes les informations étant disponibles sur le site de la Fondation.

Dans le cadre de cet appel à projets, la Fondation a accompagné 214 structures associatives en France dont la mission locale de Besançon, la mission locale de Lons le Saunier (Sud Jura), et l’association Sauvegarde 71 en Bourgogne Franche- Comté. Cet appel à projets s’inscrit dans la démarche de la Fondation Orange de former par le numérique des jeunes et des femmes en insertion sociale et professionnelle.

A propos de la Fondation Orange

La Fondation Orange s’engage pour l’insertion sociale et professionnelle des jeunes et des femmes en insertion : les jeunes sans qualification ni emploi, les femmes en situation précaire, les personnes avec autisme. Depuis 30 ans, les actions de la Fondation leur donnent accès à l’éducation, à la santé, à la culture pour leur permettre de mieux s’intégrer dans la société. Elle contribue également à la démocratisation de la culture auprès de tous les publics en favorisant l’accès à la musique vocale, au livre, aux musée