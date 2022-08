Visite pédagogique organisée par Fontaines Patrimoines pour les enfants du Centre de loisirs de Chalon Est.

L'association Fontaines Patrimoines travaille sur la visibilité des patrimoines de Fontaines en organisant des visites de l'église Saint-Just, des anciennes carrières et des cinq lavoirs de Fontaines.

Les maisons de quartier du plateau Saint-Jean, de Saint-Cosme ainsi que le CCAS de Champforgeuil ont ou vont bénéficier de ces visites. Les bénévoles de l’association ont préparé et adapté ces visites pour cette jeune population des centres de loisirs et maisons de quartier.

Ce vendredi, c’était le centre de loisirs de Chalon Est qui a bénéficié de ces visites à but pédagogique, organisées, encadrées par les guides bénévoles de Fontaines Patrimoines.

48 enfants de 3 à 11 ans, sous la responsabilité de Karine Rodier, de sa collègue et de 7 animateurs/animatrices du centre de loisirs, étaient à Fontaines pour cette visite.

Pour un bon déroulement, Karine Rodier, directrice du centre de loisirs, avait réparti les enfants en 3 groupes.

Le programme des activités a été inversé entre le matin et l’après-midi en raison des très fortes chaleurs de ce vendredi.

Nous avons suivi un groupe. La visite a débuté par la découverte de 3 lavoirs de la commune. Un premier arrêt au lavoir du moulin construit en 1924 où Christiane, guide de Fontaines Patrimoines, a conté l’histoire de ce lavoir et des mythiques légendes s’y rapportant.

Poursuivant le chemin le groupe est passé devant l’ancien moulin à eau, longeant un des ruisseaux fontenois pour arriver au lavoir Saint Nicolas datant de 1832 avec sa forme octogonale et son bassin circulaire en contrebas qui servait de bains de pieds et d’abreuvoir pour les chevaux et les bœufs. Les lavoirs étaient des lieux de bavardage entre les laveuses et des légendes en sont nées, par exemple, le mythe de la Mère en gueule pour empêcher les enfants d’approcher des lavoirs.

Là une course aux trésors attendait les jeunes visiteurs, indices à découvrir pour trouver les fameux bijoux cachés le long du petit ruisseau en amont du lavoir.

Un troisième lavoir, celui du Quart Canot de 1866, dernier en aval du ruisseau, a retenu toute l’attention des enfants avec une pédagogie sur les gestes des lavandières. Ils ont pu jouer les lavandières avec les outils d’époque : planches à laver, battoirs, carrosses de lavandières (agenouilloirs), savon de Marseille (ou saponaires).

Le matin, les tous petits ont fait une course avec remplissage de cuvettes à l’aide de mini seaux en métal galvanisé et divers jeux, le tout bien entendu récompensé avec des carambars.

A midi c’était un pique-nique pour tous, enfants, animateurs et guides au parc Baron de St Suzanne avec table de brasserie à disposition, ensuite un peu de temps libre de repos avant de continuer l’aventure.

L’après-midi, le circuit de la visite a emmené les groupes à l’église du XIIIème, joyau de Fontaines, monument incontournable dont les pierres proviennent de la carrière. Les enfants ont ainsi découvert l’intérieur avec ses nombreuses sculptures, ses vitraux et ils ont profité de la fraicheur du lieu. Christian Bottusi, président de Fontaines Patrimoines, leur a donné de nombreuses explications et il a répondu à leurs questions.

La journée s’est poursuivie par la visite de la maison du patrimoine commentée par Michel Bonnot. Les visiteurs ont pu voir la très riche collection d’outils servant aux carriers et tailleurs de pierres qui exerçaient dans les carrières de la Montagne de Saint Hilaire, carrière déjà exploitée à l’époque Gallo-Romaine. Des outils très spécifiques qui ressemblent pourtant à ceux d’autres métiers comme les scies, les têtus, marteaux taillants… Il y a aussi de nombreuses pierres retrouvées dans les champs et ailleurs qui servaient certainement d’outils pour nos ancêtres. On peut y voir le magnifique marbre de « L’Innocence et l’Amour » (1864), œuvre du sculpteur fontenois François Protheau. Les enfants sont passés par la salle d’exposition de sculptures en pierre.

La journée de découverte du patrimoine fontenois s’est terminée par un goûter pour les jeunes visiteurs et leurs accompagnateurs.

C.Cléaux