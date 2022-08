La crèche passerelle du Grand Chalon s'élance sur les Près Saint Jean

Toute l'équipe Petite-Enfance du Grand Chalon était réunie ce mercredi afin de marquer le coup du lancement de la crèche passerelle Joséphine Baker aux Près Saint-Jean. Le site occupée jusqu'à maintenant par le réseau d'assistantes maternelles familiales du Grand Chalon a été réapproprié et réaménagé. 78 000 euros de travaux, financés à 80 % par la Caisse d'Allocations Familiales de Saône et Loire, ont ainsi été réalisés, afin d'accueillir l'équipe pilotée par Hélène Bouvet et les 4 assistantes maternelles dédiées à la structure.

Une crèche passerelle ?

A partir de lundi et à raison de deux matinées par semaine, ce sont 23 enfants inscrits à la crèche passerelle qui seront accueillis en deux groupes distincts. Un dispositif qui permet de mieux appréhender la future sociabilisation des enfants âgés de 3 ans et moins et préparer les parents au futur rythme scolaire. Familles et enfants étaient accueillis jusqu'à présent à Saint-Marcel mais les besoins grandissants sur Chalon-sur-Saône ont obligé le Grand Chalon à revoir son dispositif et déplacer l'accueil en direction des Près Saint Jean.

Fabienne Saint-Arroman et Sébastien Martin ont rappelé toute l'importance accordée à la sociabilisation, d'autant plus avec un marqueur fort dans les quartiers dits prioritaires de la ville. Violaine Commeau-Déplaude, Directrice du service petite-enfance, a souligné l'historique d'un dispositif "qui n'est pas nouveau, inscrit au programme de l'ancien schéma directeur de la petite-enfance et modifié l'année dernière. On marque un soutien renforcé à la parentalité".

Une crèche complétée par des ateliers parentaux les après-midi

Le site situé au 21Bis de la rue Edouard Bénès aux Près Saint Jean ouvrira aux familles les après-midi à travers des ateliers parentaux. "Il conviendra aux parents de s'approprier les lieux avec de nombreux ateliers d'ores et déjà programmés".

Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à vous rapprocher du Grand Chalon au service petite-enfance - 03 85 93 85 27.

