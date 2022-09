Une fin de semaine qui s'annonce dense pour les commerçants du centre-ville de Chalon

Trois jours intenses s'annoncent au coeur de Chalon, les 8, 9 et 10 septembre ! Les explications d'info-chalon.com

"3 temps forts" ont lancé en choeur les commerçants chalonnais, qui comptent bien sur ces animations de septembre pour attirer une clientèle en nombre "au coeur de plus grand centre commercial à ciel ouvert de Saône et Loire".

Un défilé de mode mettant en avant les partenaires

Le 8 septembre, c'est un défilé de mode Place de Beaune qui sera offert au public chalonnais, en toute gratuité. Une manière "sympa" de présenter les collections automne/hiver et "de mettre en lumière à peine 1/10e du potentiel commercial du centre-ville" a lancé Stéphane Duplessis. Un défilé porté par des mannequins profesionnels et amateurs avec la mise en avant de 13 boutiques de prêt à porter, des boutiques d'accessoires, e la "déco" et 5 coiffeurs. Une jolie mise en avant du savoir-faire chalonnais.

A noter un soutien fort de la ville de Chalon-sur-Saône sur les questions logistique et sécurité mais aussi le soutien financier du Crédit Mutuel et de Renault Sodirac Chalon.

Vendredi et samedi - Journées braderie dès 10h du matin

Jusqu'à 19h, les commerçants chalonnais proposent une grande braderie jusqu'à 19h non-stop. La journée de vendredi sera réservée exclusivement aux sédentaires avant de s'ouvrir pour la journée de samedi aux non-sédentaires, qui seront stationnés sur la rue Général Leclerc.

Le 10 septembre, place aux animations en soutien à la lutte contre les cancers pédiatriques

Le Rêve de Marie, associaiton Givrotine qu'on ne présente plus sur info-chalon.com, s'associe aux commerçants chalonnais. Le 10 septembre, la rue aux Fèvres prendra une coloration "dorée" dans le cadre de septembre en Or, mois dédié à la sensibilisation des cancers pédiatriques. C'est une grande fête "Or les murs" qui sera ainsi proposée dans la seule rue aux Fèvres, avec de nombreuses animations proposées gratuitement. Le clou de la journée se jouera à 17H30 Place du Théâtre avec la battle de Marie, une battle de Hip-hop en présence de figure de la discipline.

Laurent Guillaumé