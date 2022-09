MOROGES - SAINT DESERT / Enedis va mobiliser des drones pour trouver les raisons des interférences électriques

Pour le moment, on est au stade de la grande inconnue afin d'expliquer les raisons de ces micro-coupures qui ont tendance à se multplier, à raison d'au moins deux par jour. Ce jeudi soir, la coupure a été bien plus longue pour quelques abonnés du secteur de la ligne Moroges-Saint Désert. Du côté d'Enedis, on prend les choses très au sérieux. Les premières analyses réalisées à distance de manière informatique n'ont rien donné, a-t-on confié à info-chalon.com. Du coup, Enedis est entré dans une autre phase en terme d'expertise. Des indicateurs lumineux de défaut sont en cours de déploiement sur la ligne, afin d'être en capacité de localiser les interférences.

Les causes restent donc inconnues à ce stade. Parallèlement, d'ici quelques jours, Enedis déploiera des drones pour un survol de la ligne en question. On devrait très vite avoir les premiers résultats de l'investigation. A ce stade, il est encore trop tôt pour affirmer quoique ce soit.

L.G