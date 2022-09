KPMG Academy Formation : succès du stage "Engager votre démarche RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises)

Lundi 26 septembre, à partir de 9 heures, dans les locaux KPMG Academy Bourgogne Franche Comté sise 32 Quai Saint Cosme à Chalon-sur-Saône, était proposée la formation « Engager votre démarche RSE, les Fondamentaux » animée par un Expert KPMG.

Une formation qui visait à accompagner les clients et prospects vers une transformation durable et responsable vis-à-vis de l’environnement et de la société. Elle a pour objectif principal d’apporter aux participants de ce stage, une méthode et des outils structurants pour définir et piloter, de manière concrète, leur stratégie RSE.

Reprendre en première partie les fondamentaux de la RSE puis la réglementation en la matière, les actualités, les bénéfices, et la loi Pacte sur le volet RSE, c’est ce qui a été proposé aux nombreux stagiaires présents. Toutes les entreprises sont concernées par la RSE, que ce soit de façon intrinsèque, réglementaire ou en tant que fournisseur ou prestataire d’une entreprise ayant des exigences RSE.

Dans cette formation, tous les enjeux principaux pour le stagiaire et son entreprise ont été abordés: Maîtriser l'impact de son activité sur la société à travers un pilotage adéquat -Attirer et fidéliser les talents par la communication d'une marque responsable - S'adapter aux nouveaux modes de consommation - Développer son réseau autour des nouveaux modèles d'affaires responsables - Améliorer son image - Innover en repensant les processus pour intégrer les préoccupations environnementales et sociales - Etablir des partenariats avec les entreprises développant leurs impacts positifs - Bénéficier d'aides financières conditionnées à la mise en place d'une stratégie RSE

D’autres sessions seront programmées à Mâcon et à Chalon-sur-Saône en présentiel, et à distanciel, n’hésitez pas à nous rejoindre !

Pour toute information, contactez Isabelle Navoizat | Tél : 03 71 87 90 17 ou 06 28 11 81 98 | Mail : [email protected]

J.P.B