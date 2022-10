Les relations État-collectivités au cœur de la 32e convention des intercommunalités de France à Bordeaux

Président du Grand Chalon mais aussi et surtout Président de l'AdCf, Sébastien Martin a rendez-vous à Bordeaux cette semaine en présence de 1800 présidents d'intercommunalité et autres collectivités locales, avec un enjeu majeur en terme de gestion locale.

Plus de 1800 élus, cadres territoriaux, parlementaires et experts seront réunis à Bordeaux du 5 au 7 octobre à l’occasion de la 32e convention des intercommunalités de France. En présence d’Élisabeth Borne et plusieurs ministres, cette édition sera l’occasion pour les élus locaux d’échanger sur les questions d’actualités concernant les collectivités et les grands enjeux nationaux.

Une conférence de presse sera organisée le jeudi 6 pour échanger sur les positions de l’association, et présenter les résultats d’une enquête en partenariat avec le Cevipof à destination des présidents d’intercommunalités, et ceux d’un sondage Ifop sur le rapport des Français à l’intercommunalité. Un rapide point presse en présence de la Première ministre aura lieu le vendredi 7 après la plénière de clôture de la Convention.





À l’aube d’une nouvelle législature, cette 32e édition de la Convention nationale des Intercommunalités de France sera consacrée aux relations État-collectivités. Car l’État ne pourra pas répondre aux enjeux majeurs auxquels est confronté notre pays sans s’appuyer sur les intercommunalités. Réindustrialisation, adaptation au changement climatique, politique globale de l’eau, gestion des déchets, mobilités, numérique, cohésion sociale… ces politiques sont d’ores-et-déjà conduites dans un cadre territorial.

Au regard des compétences qu’elles exercent, les intercommunalités sont devenues incontournables. La place centrale qu’elles occupent aujourd’hui rend indispensable de développer un lien de confiance avec l’État. Ce lien doit être fondé sur la contractualisation et des engagements financiers pluriannuels plutôt que sur une profusion d’appels à projets.

Info-chalon.com reviendra à l'issue de ces 3 jours d'échanges sur les temps forts de cette 32e convention des intercommunalités de France.