Place aux jeunes talents européens !

Mais aussi un atelier de création multilingue ouvert au public. La jeune création européenne mise à l'honneur, à découvrir du 4 au 15 octobre !

Initié par l’Espace des Arts, le Jeune Théâtre National et Instant Mix, le Projet Jeune Théâtre Européen a reçu le soutien de la Commission Européenne (Programme Europe Creative). Expérience pilote associant 7 partenaires européens – l’Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône (Coordinateur - France), Pedio Texnis (Grèce), Art Veda (Tunisie), National University of Ireland Galway (Irlande), Jeune Théâtre National (France), Staastheater Mainz (Allemagne), ArtFraction (Serbie) –, le Projet JTE a pour objectif de créer un théâtre plurilingue imaginé par une communauté soudée d’artistes de cultures et de langues diverses. Le Focus JTE sera l’occasion de présenter notamment 3 spectacles et une maquette de création en cours.

Pour découvrir le programme : https://www.espace-des-arts.com/saison/focus-jeune-theatre-europeen-2022

Texte et visuel : Communication Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône