Des rétentions de permis en pagaille ce week-end sur les routes de Saône et Loire

Le 8 octobre, à 10h10, sur la RD270, commune de Lugny-les-Charolles, les militaires de la brigade motorisée de Paray le Monial ont contrôlé le pilote d'une YAMAHA XTZ690, à la vitesse de 143 km/h (vitesse retenue : 135 km/h) pour une vitesse limite autorisée de 80 km/h. Ce dernier, âgé de 44 ans est mécanicien et demeure dans le Charolais.

Le 8 octobre, à 17h10, sur la RD994, commune de Vendenesse-sur-Arroux, entre Gueugnon et Toulon sur Arroux, les militaires de la brigade motorisée de Paray le Monial ont contrôlé le conducteur d'un AUDI Q3, à la vitesse de 139 km/h (vitesse retenue : 132 km/h) pour une vitesse limite autorisée de 80 km/h. Ce dernier, âgé de 40 ans est chef de vente et demeure dans le Charolais.

Le 8 octobre, à 20h30, sur la RD994, commune de Rigny-sur-Arroux, entre Digoin et Gueugnon, les militaires de la brigade motorisée de Paray le Monial ont contrôlé le conducteur d'une VOLKSWAGEN POLO, à la vitesse de 155 km/h (vitesse retenue : 147 km/h) pour une vitesse limite autorisée de 80 km/h. Ce dernier, âgé de 20 ans est vendeur et demeure dans le Charolais.

Le 9 octobre, à 18h15, sur la RD979, commune de Paray-le-Monial, les militaires de la brigade motorisée de Paray le Monial ont contrôlé le conducteur d'une BMW série 3, à la vitesse de 149 km/h (vitesse retenue : 141 km/h) pour une vitesse limite autorisée de 80 km/h. Ce dernier, âgé de 48 ans est sans profession et demeure dans le Charolais.

Le motard et les trois automobilistes ont fait l'objet d'une rétention immédiate de leur permis de conduire et la moto comme les trois voitures ont été mises en fourrière administrative.