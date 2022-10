Fragnes la Loyère, Virey le Grand et Lessard le National, trois communes unies pour la même cause : Octobre rose.

Les CCAS des trois communes, Fragnes la Loyère, Virey le Grand et Lessard le National, regroupés pour la première fois pour Octobre rose.

Une première cette année pour les trois communes du nord chalonnais avec environ 300 participants à la marche rose. En pratique, ce dimanche matin, de chaque village, les groupes de marcheurs partaient pour une randonnée de quelques kms qui les amenaient jusqu’à la salle du bicentenaire de Fragnes la Loyère. Le groupe de cyclistes, dont faisait partie Alain Gaudray maire de Fragnes la Loyère, a fait un parcours de 15 km et il est arrivé un peu après les marcheurs.

Les participants devant la salle du bicentenaire de Fragnes la Loyère.

Virginie Coulon Fragnes la Loyère, Maria Do Nascimento Lessard le National et Peggy Dériot Virey le Grand les trois vice-présidentes des CCAS, étaient les organisatrices de cette matinée avec l’aide des membres des CCAS et des municipalités.

La MSA avait assuré le ravitaillement en eau pour les marcheurs et les cyclistes au départ et à leur arrivée.

Tous les participants sont entrés dans la salle pour y retrouver les différentes associations qui œuvrent pour apporter leur soutien aux femmes atteintes du cancer du sein. Les associations "Toujours femme", "la Ligue contre le cancer", "Ailes Aident" et "Corasaône", avaient installé leur stand dans la salle, chacun pouvant consulter les documents mis à leur disposition.

Le docteur Béatrice Vassel, gynécologue à la Maison de santé de Fragnes, a pris la parole après Alain Gaudray pour rappeler la nécessité du dépistage du cancer du sein et de l’autopalpation qui permet de détecter les premiers signes.

Une fin de matinée où les participants se sont retrouvés autour du verre de l’amitié, tout simplement nommé apéritif rose.

C.Cléaux