1500 adoptions "responsables" enregistrées par la SPA

La Société Protectrice des Animaux (SPA) fait état d’un bilan encourageant concernant son opération solidaire des Portes Ouvertes de ce week-end des 8 et 9 octobre, avec 1.050 animaux adoptés, de belles rencontres et une importante campagne de sensibilisation.

Comme le prévoyait le thème de communication de l’événement, Jupiter et Vénus se sont alignées. La compatibilité astrologique était donc bien au rendez-vous et les équipes des 63 refuges et Maisons SPA ont eu à cœur de conseiller tout le week-end les familles ayant le projet d’adopter.

Cet événement n’avait pu être organisé pendant deux années - 2020 et 2021 - à cause de la pandémie et le dernier record d’adoptions remontait à octobre 2019. Bien qu’elle n’ait pu l’atteindre, l’association se réjouit de cette édition 2022 qui a montré l’intérêt des Français pour venir dans ses refuges, et ce malgré la pénurie de carburant.

759 chats, 249 chiens et 42 NAC ont été accueillis dans des familles responsables.

De belles histoires, qui dans plusieurs sites ont permis à nos animaux – certains parfois présents depuis plus de deux ans, de commencer une nouvelle vie. Les équipes de la SPA, toujours vigilantes à trouver la meilleure adéquation entre l’animal et sa future famille, prennent, pour chacun, le temps de mesurer les besoins et les envies réciproques. Une précaution indispensable dans le cadre d’une adoption responsable, qu’elle pratique depuis de nombreuses années et que la loi vient de concrétiser par la création du Certificat d’Engagement et de Connaissance, préalable à toute remise d’animal.

« Ces 1.050 adoptions sont encourageantes pour nos salariés et bénévoles investis sur le terrain. Nous espérons que les messages que nous avons pu véhiculer tout au long de cette opération de sensibilisation à l’adoption responsable porteront leurs fruits sur la durée. »

Jacques-Charles Fombonne, président de la SPA.