A Chalon-sur-Sâone, La Cathé change de mains...

C'est sans doute l'une des plus belles adresses du commerce chalonnais... et la signature a été officialisée ce vendredi. Les explications d'info-chalon.com.

Après avoir repris Il Duomo, Place de l'hôtel de ville, Mohamed Louizi, figure chalonnaise bien connue, continue sa route. Une opportunité qu'il n'a pas souhaité laisser passer lorsque l'occasion s'est proposée. Très officiellement, ce vendredi, la brasserie La Cathé a une nouvelle fois changé de mains. Pas de changement en terme d'esthétique précise le nouveau patron, " ce qu'a fait Mathias est juste magnifique mais un retour aux sources qui a longtemps fait le succès de la Cathé".

"Un endroit convivial, une locomotive commerciale du centre-ville de Chalon" et "3 ambiances". L'établissement fermera uniquement lundi et mardi prochain, histoire de caler quelques éléments et réorganiser les équipes. Une équipe qui passse de 8 à 14. Côté cuisine, c'est Océane qui faisait office de second cuisine au Duomo qui prend du galon et va gérer l'équipe de 5 personnes en cuisine. La partie latérale de la Cathé va être revue avec la mise en place de mange-debout, la mise en disposition d'un écran pour les soirs de match, avec la volonté de réaffirmer un coin-apéro, précise Mohamed.

Du côté de la Brasserie, ce sera le retour d'un plat du jour, produit frais et fait maison. Le coin repas proposera quant à lui, 4 entrées, 4 plats, 4 desserts, "c'est ce qui fait le succès de Duomo qu'on reproduit".

Au fond de l'établissement, pas question de venir amputer le coin très cosy mis en place avec un esprit "bar à wisky et rhums".

La terrasse côté cour sera revue et réaménagée avec notamment la mise en place d'un braseiro, d'un pergola, histoire de lui donner un côté très convivial.

Une ouverture large

La reprise en main de la Cathé annonce aussi des horaires revus. Ouverture dès 8h du matin tous les jours et jusqu'à minuit en semaine. Les week-end, l'ouverture en soirée sera jusqu'à 1h du matin. Côté service, la brasserie assurera son rôle toute la journée avec la possibilité de manger jusqu'à 14H30 et le soir jusqu'à 23h. Entre temps, l'établissement proposera crêpes, gaufres et autres planche apéro tout au long de la journée.

La direction de l'établissement a été confiée à Laurent Garnier.

A toute l'équipe de La Cathé, qui change sa charte graphique pour revenir là aussi aux fondamentaux, info-chalon.com adresse tous ses voeux de réussite dans ce nouveau challenge.

Laurent Guillaumé