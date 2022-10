SALON EMPLOI DU GRAND CHALON - 1200 emplois à pourvoir, des dizaines d'offres en alternance... LE rendez-vous est fixé à ce jeudi !

2e Edition pour le Grand Chalon, après le succès de l'opération réalisée au printemps dernier, cette fois-ci avec le soutien de la Mission Locale du Chalonnais qui organisait de son côté le salon Top Emploi. Opération conjointe, histoire de mobiliser toujours plus autour des questions de l'emploi.

Malgré un taux de chômage historiquement bas, il reste des demandeurs d'emploi à satisfaire

Tous les acteurs de l'emploi s'accordent à dire que la tâche s'avère de plus en plus difficile au regard d'un marché de l'emploi toujours plus tendu. Entre un territoire très dynamique qui embauche à plein régime quelque soit le secteur d'activité, un taux de chômage historiquement faible qui atteint les 6,2 %, il faut se mobiliser toujours plus pour aller chercher les personnes les plus éloignées de l'emploi.

90 % des entreprises présentes jeudi ont programmé des entretiens d'embauche

1200 postes à pourvoir, rien que ça ! Des embauches immédiates, c'est dire la pertinence du dispositif porté par le Grand Chalon mais aussi avec le soutien de toutes les organisations patronales et professionnelles du secteur. Toutes ont souhaité apporter leurs pierres à l'événement du jour.

161 entreprises présentes et 9 pôles d'activité mobilisés

Agroalimentaire avec Vicky Foods, Moulins Nicot, Daunat, la cave des vignerons de Buxy, le BTP, les transports et logistique, l'hôtellerie-restauration, l'industrie (le plus gros pourvoyeur de postes) mais aussi la santé et le social, les organismes de formation, les agences d'intérim ainsi que tout le secteur police/justice/gendarmerie.

L'accueil sera assuré par les équipes de la Mission Locale du Chalonnais, de la Mission Développement Economique du Grand Chalon et par les jeunes du Bac Pro métiers de l'accueil du lycée Emiland Gauthey de Chalon. A noter les participations actives du MEDEF de Saône et Loire, de la CPME ou encore ADEDIS, le club des entreprises du domaine industriel de SaôneOr.

Secteur privé ou public, tous seront présents ce jeudi dès 9h au Parc des Expositions ! Venez avec vos CV, imprimez-en plusieurs ! N'hésitez pas à aller au devant de vos futurs employeurs que vous soyez demandeur d'emploi ou en phase de réflexion sur un nouvel élan à votre carrière professionnelle.

Laurent Guillaumé