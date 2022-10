Retour en images sur la cérémonie d'inauguration du monument dédié aux 49 combattants du Chalonnais morts en Afrique du Nord entre 1952 et 1962

Deux blocs de granit symbolisant les deux continents sont reliés par une structure en inox signée Alain Longet, représentant des vagues de la Méditerranée.

Le monument dédié aux 49 combattants du Chalonnais morts en Afrique du Nord (Algérie, Tunisie, Maroc) entre 1952 et 1962 a été inauguré mardi 18 octobre 2022 à 10 heures, Place du 19 mars 1962, située entre la gare et le square Chabas, elle jouxte l'Avenue Jean Jaurès.

Il a été édifié à l'initiative de l'Association pour l'érection d'un monument aux morts pour la France en Afrique du Nord (AEMMFA) en 2017.

Présidée par Jean-François Drillien (également président du comité de Chalon-sur-Saône de la FNACA), elle est l'émanation d'anciens combattants du Chalonnais désirant rendre hommage à tous ceux qui sont tombés au champ d'honneur.

Leurs frères d'armes, dont une vingtaine de porte-drapeaux, étaient nombreux à assister à une cérémonie aussi simple qu'émouvante.

Elle s'est déroulée en présence de Gilles Platret, maire de Chalon-sur-Saône, Thomas Brugger, directeur départemental de l'Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre, le lieutenant-colonel Christophe Morizot, représentant le lieutenant-colonel Ronan Cottin, délégué militaire départemental de Saône-et-Loire, Gilles Tournier, président de l'Union départemental des Anciens Combattants et Jean-François Drillien, président de l'Association pour l'érection d'un monument aux morts pour la France en Afrique du Nord.

Dans son discours, Jean-François Drillien a rappelé «la férocité de (cette) guerre et l'ampleur du drame humain».

Cette «guerre sans nom», come l'a nommée le cinéaste Bertrand Tavernier, ne sera reconnue par l'État français que le 18 octobre 1999. Date symbolique, retenue conjointement avec notre maire, historien de formation, pour inaugurer ce monument.

Le président de l'AEMMFA appelle également à un travail de mémoire vital pour que «les jeunes, tous les jeunes connaissent parfaitement leur Histoire».

Avant de conclure par ses quelques mots : «Que ce monument leur serve de repère et les incite à s'interroger sur cette guerre d'Algérie. Il est non seulement un hommage aux 49 Chalonnais et Grand-Chalonnais victimes de ce conflit, mais il se veut aussi, être un message de paix et d'ouverture aux autres, à un moment où nous assistons à une montée de l'intolérance et du racisme. Nous devons rester vigilants pour sauvegarder nos libertés et que la résolution des conflits passe par le dialogue et non plus par les armes».

De son côté, le directeur départemental de l'Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre a lu le message de Patricia Mirallès, secrétaire d'État auprès de Sébastien Lecornu, Ministre des Armées, chargée des Anciens Combattants et Victimes de Guerre.

Tour à tour, Jacques Dubois et Gérard Molard ont égrainé les noms des 49 tués.

Les dépôts de gerbes commémoratives des Associations et des autorités par le président de l'AEMMFA et le maire, suivaient l'appel des morts.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati