Le Grand Chalon reçoit un nouveau prix national  pour sa politique de rénovation énergétique des grandes copropriétés

A l’occasion du 36e congrès de l’association AMORCE (premier réseau français d’information, de partage d’expériences et d’accompagnement des collectivités et acteurs locaux en matière de transition énergétique), le Grand Chalon a été récompensé pour la mise en œuvre du Programme d’intérêt général en faveur de la « rénovation énergétique des copropriétés pilotes ».

Le programme du Grand Chalon a permis d’accompagner vers une rénovation énergétique performante, 5 copropriétés (Rempart Saint Vincent - Les Capucins - Résidence Bellevue – Résidence Jean Thiébaut - La tour des Aubépins) pour un volume de 285 logements.

Cette expérimentation a mobilisé différents acteurs et partenaires :

Etat, ANAH, Département, Syndicat mixte du Chalonnais, PROCIVIS, Ville de Chalon

Les syndics des copropriétés

L’Espace Habitat Conseil avec les conseillers énergie du CAUE et l’ADIL

L’ADEME

La Région Bourgogne Franche Comté

Les organisations professionnelles du bâtiment (FFB, CAPEB, CMA)



Un bilan très positif

La mise en œuvre a débuté fin mars 2016. La 1ère copropriété (celle des Aubépins) a terminé ses travaux en septembre 2021, 2 copropriétés ont terminé cet été (Bellevue et Les Capucins), et il reste 2 copropriétés en phase travaux (Jean Thiébaut et Rempart Saint-Vincent). L’ensemble des copropriétés est allé au bout de la démarche et a voté son projet de travaux d’économie d’énergie.

Ce programme a participé à la résorption de la précarité énergétique, en accompagnant plus de 50% de propriétaires occupants aux ressources modestes ou très modestes, et en incitant les propriétaires bailleurs à pratiquer un loyer maîtrisé (70% des propriétaires privés ont conventionné leur logement locatif après travaux).

4 copropriétés sur 5 ont engagé des travaux permettant l’obtention du label Bâtiment Basse Consommation* (BBC) rénovation (soit entre 38 et 48 % de baisse de la consommation énergétique), la 5e atteignant un minimum de 35% de gain énergétique.

Au total, les travaux se sont élevés à 6,8 millions pour des aides attribuées à hauteur de 3 millions d’€.

*Le label BBC rénovation permet d’obtenir une consommation de 96 kWh par m2 par an