Succès de la soirée de lancement de la 5ème édition du Marathon des Vins de la Côte Chalonnaise

Les personnalités politiques et plusieurs maires du bassin chalonnais répondent présents

Jeudi 27 octobre, à 19 heures, chez le concessionnaire Hyundai 1 Avenue de l’Automobile à Chalon-sur-Saône, se déroulait la soirée de lancement de la 5ème édition du Marathon des Vins de la Côte Chalonnaise, qui aura lieu du jeudi 23 mars au samedi 25 mars 2023 et le 26 mars pour la randonnée pédestre.

Une soirée événementielle qui se déroulait en présence de Sébastien Martin, Président du Grand Chalon, de Sébastien Ragot, Vice-président en charge de l’Enseignement Supérieur de Dominique Melin, Vice-présidente en charge des sports, de Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, Elisabeth Roblot , 10ème Vice-présidente du Conseil Départemental de Saône-et-Loire en charge du tourisme et de l’attractivité du territoire, de Françoise Vaillant, Conseillère Départemental, de Bruno Rochette, Conseiller Municipal, délégué aux relations avec les bénévoles associatifs, de Dominique Rougeron, Conseillère Municipale, déléguée aux personnes âgées et à l’accompagnement du handicap, de Florence Capelli, Directrice de Chalon Tourisme, de Xavier Nottin Directeur du Groupe Guillet et de la Concession Hyundai, assisté de ses collaborateurs, de Thierry Thevenet, Président de l’O.M.S, de Jean Luc Durand, Vice-président de l’O.M.S de Jean-Louis Gogue, Président de l'Association du Marathon des Vins de la Côte Chalonnaise, d'André Genot, Responsable Sécurité sur le Marathon, d’André Coupat, Organisateur et Directeur des courses du Marathon, d’ Eric Jullien-Martin, Responsable de la commission partenaires, de nombreux maires, sponsors et sympathisants…

Une édition 2023 qui effectue une boucle à partir de Givry qui va traverser 15 communes avec des parcours de 8, 12, 21 kilomètres, Mara 3, qui va mobiliser pas loin de 700 bénévoles, une quinzaine de fonctionnaires des forces de l’ordre, afin de protéger chaque jour, un parcours qui sera emprunté par pas loin de 1500 coureurs pour une affluence totale de 12 000 personnes au cours du weekend.

Une soirée qui commençait par la présentation de la concession Hyundai, par Xavier Nottin,

Le discours de Gilles Platret :

La présentation de la commission partenaires : Eric Jullien-Martin, Jean-Paul Chevaux, Hervé Delaney et Nadia Hamadi

Le passage de témoin entre Cécile Dalery, ultra-trail marraine de l’édition 2022 et Guillaume Meunier, triathlète chalonnais, Champion du Monde amateur, qui devient parrain de l’édition 2023.

Extraits des autres discours prononcés :

Jean-Louis Gogue : « Je vous remercie tous de votre présence ce soir. Merci à vous, à Xavier de nous recevoir ici chez lui dans sa concession qui est un bel établissement […] Je remercie tous les maires qui sont làa ce soir et ils sont nombreux dans cette salle […] Cette année, ce sont 17 communes qui sont concernées par le marathon, merci à vous de votre présence. Je tiens aussi à remercier tous les partenaires, partenaires privés et publics. C’est un peu plus de 100 partenaires sur le marathon et sans vous, très honnêtement, on ne pourrait pas le faire, on ne pourrait pas réaliser le marathon. Alors aujourd’hui laissez-moi vous dire merci de nous suivre, de nous aider, de nous soutenir et de nous accompagner. Je tiens également à remercier tous les membres du staff, le staff aujourd’hui, c'est-à-dire le Comité d’organisation, c’est un peu plus de 75 personnes qui travaillent tout au long de l’année à l’organisation du marathon, 75 bénévoles qui sont rejoints par les 700 autres sur les quatre jours donc un grand merci à eux. Merci de leur dévouement, de leur engagement pour le marathon ! Je tiens aussi à remercier Bernadette Paillard qui avec toute son équipe a organisé le soirée de ce soir.

André Coupat : « J’ai le plaisir de vous présenter le programme de la 5ème édition du Marathon des vins de la Côte Chalonnaise. Programme avec des nouveautés qui sont le fruit de nos réflexions et surtout de notre A.D.N qui est de donner du plaisir aux participants. Le plaisir de courir et d’apprécier notre territoire mais aussi de goûter, de déguster avec plaisir et convivialité lors de nos animations… donc un plaisir pluriel dans le but de satisfaire toujours plus de participants. Cela commence le jeudi 23 mars avec le ‘Marateam’ avec l’objectif de 400 collégiens et collégiennes dont plus de 10 collèges différents avec un changement le triathlon remplacé par un duathon et un marathon relais qui concernera les étudiants de l’I.U.T mais aussi les élèves de Fontaines. Le vendredi 24 mars avec la course des écoles qui regroupera plus de 1000 élèves des écoles maternelles et primaires, des courses qui seront accompagnées d’ateliers pédagogiques sur l’environnement, la santé et le sport. Une conférence s’ensuivra d’ailleurs à 19 heures sur le thème du sport santé famille suivie d’un accueil exposants et pour terminer la soirée avec une Pasta Partie! Le samedi 25 mars avec les courses du marathon, semi-marathon… avec une nouveauté cette année puisque le 8 km plat et le 12 km nature remplace le 10 kilomètres. Petite nouveauté également en ce qui concerne le marathon et le semi-marathon puisqu’ils seront courus tout à l’envers de l’année dernière afin de voir le territoire autrement. Par contre, s’ils ont le même dénivelé, du coup, la difficulté se déroulera en début de parcours pour une fin de course plus roulante. Bien sûr, nous invitons les participants à prendre du plaisir et de la convivialité en venant déguisés. Concernant les ravitaillements, il y en aura 8 sportifs et 19 festifs (avec animation orchestre mais aussi gustatives comme par exemple œufs en meurette, escargots… cuisinés par le CIFA de Mercurey, dégustation de vins par les vignerons des appellations de la Côte Chalonnaise). Soirée de clôture à Rully. Dimanche 26 mars, marche à Montagny avec des parcours 5 - 10 - 15 et 20 km avec la même convivialité et les mêmes ravitaillements festifs. Je rappelle enfin qu’au niveau de l’organisation générale nous mettrons l’accent sur l’environnement avec tri des déchets, respect de la nature pour que ce soit un marathon propre. Merci de l’aide du Grand Chalon, de l’aide matérielle de la ville de Chalon et de toutes les communes. La sécurité médicale sera assurée par Maxime Fayard et André Genot. Le village d’accueil sera sur le site de Givry sous la responsabilité de Stéphane Beard. Sachez que des reconnaissances de parcours seront effectuées le 6 novembre avec un départ de Rully pour le 21 km et de Givry le 11 décembre toujours pour le 21 km. Enfin pour terminer voici la liste des communes concernées : Givry, Jambles, Barizey, Saint-Jean-de- Vaux, Saint-Denis-de-Vaux, Saint Martin sous Montaigu, Mercurey, Rully, Mellecey, Dracy-le-fort, Montagny, Saint Vallerin, Fley, Fontaines. Je vous remercie ! ».

Le mot de la fin était donné à Sébastien Martin : « Bravo à toute l’équipe de Jean Louis Gogue et à toute l’équipe d’organisation […] Je remercie monsieur Nottin de nous accueillir ici chez lui dans sa concession […] Je remercie l’équipe d’organisation car depuis le début vous avez respecté le cahier des charges que l’on s’était fixé pour cette manifestation, c'est-à-dire être des amateurs qui essaient de travailler avec un esprit professionnel, être des professionnels qui se prennent pas la tête mais qui ont mis en place un état d’esprit au sein de l’Association extrêmement marqué par la convivialité et par la générosité. Puis, vraiment être au service de tous les sportifs qui viennent et qui sont nombreux tout comme au service du territoire. Je crois que chacune et chacun l’aura remarqué, à chaque fois à travers ce marathon, vous avez, je crois, l’expression de la fierté qui est la vôtre, de manière différente à travers des parcours différents, parfois associatifs, parfois d’entrepreneurs, parfois de sportifs de très haut niveau, de dire qu’ici se passe quelque chose, venez voir ce qui s’y passe et on a envie de vous faire partager un petit bout de ce que nous sommes dans la Région Chalonnaise. Et vous avez aussi toujours respecté l’idée que l’on s’était dit que même si tout le parcours, c’est impossible de faire une boucle de 42, 180 Km qui passe par toutes les communes de la Côte Chalonnaise, vous avez toujours fait en sorte que les appellations de la Côte Chalonnaise soient en étant traversées par le marathon, soit à l’occasion des marches, elles soient mises en valeur au cours de ce grand weekend du marathon […] S’il y a beaucoup de partenaires, c’est parce qu’il y a un bassin économique qui est dynamique et cette dynamique on la doit aux entrepreneurs, aux chefs d’entreprises, puisque vous êtes toutes et tous présents ici. Je voudrais vraiment vous remercier car en vous associant à ce marathon, sans doute y trouvez vous une belle vitrine […] Mais vous aussi vous donnez la plus belle image de notre territoire, vous montrez que vous croyez vous aussi à la dynamique qui est présente ici, vous montrez que vous aussi vous participez aussi d’une certaine manière à l’attractivité de cette Région [...] Je voudrais aussi une chose mon cher Jean-Louis, c’est qu’à travers ce marathon, on se donne un défi supplémentaire, celui que l’on arrive pour les années qui viennent encore, à mettre encore plus en valeur la vitrine économique de ce territoire à la fois à travers la viticulture, les commerces, les services et l’industrie […] Alors merci à toutes et à tous et un très bon marathon 2023 ! ».

S’en suivait la diffusion de 2 petits films de 2’30 de l'édition 2022 et le buffet de l’amitié.

Vous pouvez vous inscrire des à présent sur le mail: [email protected] Jean-Louis GOGUE Président de l'association du Marathon des vins de la Côte chalonnaise

Photoreportage info-chalon

J.P.B