Halloween discret dans les rues piétonnes de Chalon-sur-Saône mais Halloween quand même !

Si d'aucuns s'agacent de l'arrivée des citrouilles en plastique et des toiles d'araignées dans les boulangeries, quelques commerces du centre-ville de Chalon-sur-Saône jouent le jeu pour le plus grand bonheur des afficionados de la fête d'Halloween.

Parmi eux, citons entre autres la boulangerie Banette de la Citadelle dont le personnel sera déguisé dimanche matin, Mariées Passion, O' Tacos qui ne lésine pas sur la décoration, la chocolaterie et pâtisserie Jean-Luc Genet qui rivalise d'inventivité en proposant un large choix de sujets en chocolat aux couleurs de la fête, New Sushi, le traiteur Maison Moreau, l'Amaryllis Boutique qui vous propose une pâtisserie en forme de pierre tombale à 5,10 euros, le Petit Souk, Jeff de Bruges, la Maison Dufoux qui vous propose un chat d'Halloween à 14 euros, la boulangerie de la Cathédrale, les Comptoirs Thé Café, les Fournils de France et C'est deux euros qui propose de vous déguiser à petits prix.

Quant aux sorcières, petits monstres, squelettes grimaçants, vampires, momies, goules, clowns tueurs et autres créatures des marais, nous leur donnons rendez-vous lundi 31 octobre dans les rues du centre-ville.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati