Cérémonie du souvenir à l'occasion des 60 ans de la «Toussaint rouge» au Cimetière de l'Ouest

Ce mardi 1er novembre 202é, c'est devant la stèle «Aux morts d'Afrique du Nord et d'Outre Mer», dans le cimetière de l'Ouest, que se sont retrouvés les représentants des associations et les élus invités par l'Association Chalonnaise des Français d'Afrique du Nord, Outre Mer et Amis (ACFANOMA) et son président Claude Péran.

Parmi les personnalités présentes, Gilles Platret, maire de Chalon-sur-Saône, Serge Rosinoff, conseiller municipal chargé de mission Mémoire et monde patriotique, Jean-François Drillien, Jacques Dubois, respectivement président et trésorier de la Section Chalonnaise de la Fédération nationale des anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie (FNACA), François Mosca, président de l'Union Nationale des Parachutistes (UNP) — section 712 Guy de Combaud-Roquebrune —, et Jacques Commaret, président des Harkis de Saône-et-Loire, pour ne citer qu'eux.

Après le dépôt de gerbes des assosications et des autorités municipales, Claude Péran a tenu un discours suivi du Chant des Africains et de la Marseillaise.

Quant aux porte-drapeaux, ils étaient coordonnés par Marcel Landré, vice-président de l'Union Nationale des Parachutistes (UNP) — section 712 Guy de Combaud-Roquebrune —.

