La chalonnaise Krystel Cotelle animera les soirées philo au bar-restaurant Toqu'art

Interview :

Vous avez récemment publié un roman 'En plein vol'... En plus de vos nouvelles et recueils de poésies à paraître bientôt, vous entamez actuellement une collection dans la littérature jeunesse. Et vous animerez le 17 novembre et le 15 décembre, deux soirées philo, qu'est-ce qui vous a donné envie d'explorer ce domaine ?

Depuis fort longtemps, j'ai ce désir de partager des pensées profondes avec celles et ceux qui ressentent ce même besoin de qualité dans les échanges. Cela n'empêche nullement de le faire avec joie et même humour, au contraire. Ces rendez-vous se feront dans la décontraction et la bonne humeur, du moins est-ce l'âme que je souhaite leur apporter : chaleur humaine, convivialité, partage, écoute et tolérance. Je suis persuadée que l'on peut parler de tout, dans le respect total de l'autre et de la différence. Il ne s'agit pas d'étaler sa culture – que l'on peut trouver si facilement sur internet ! – mais de découvrir et ressentir des êtres qui ont forcément eu un parcours différent du nôtre, mais l'ont vécu à leur façon, avec leurs particularités, leurs forces et leurs fragilités. C'est pourquoi je tiens à ce que les échanges de ces soirées se vivent dans la bienveillance la plus totale. Personnalités vindicatives s'abstenir ! En fait, pas vraiment, car j'aime aussi apporter aux personnes qui peuvent se montrer un peu agressives – souvent par peur de l'autre, du jugement, ce qui les rend maladroites – le moyen de se défaire de leurs craintes et de leurs épines. Chacun peut ainsi grandir, évoluer, s'adoucir, non pas s'affadir, mais devenir plus fort et le "meilleur de lui-même", ma devise.

À qui s'adressent ces soirées philo et comment se dérouleront-elles ?

Ces soirées s'adressent à toute personne en recherche de communication véritable. Pas de besoin de diplômes pour être vrai, sincère, curieux de la pensée de l'autre et désireux de partager la sienne. C'est l'occasion de belles rencontres autour de sujets profonds. Mon roman "En plein vol" – qui peut servir de base de départ, d'envol – aborde à peu près tous les sujet de la vie : la résilience, l'amitié, l'authenticité, la maladie, les agressions sexuelles, l'enfance, la famille, la crainte du regard extérieur et du jugement, oser être soi, le pardon, la stérilité, la condition animale, les médias... liste non exhaustive. J'attends aussi que chacun apporte ses propres thèmes, ceux dont il aimerait débattre... Et bien sûr, les grands auteurs seront cités et commentés. Mais au-delà de ces références classiques, c'est plus précisément l'humain qui est proche de nous, en nous, que je souhaite explorer... Comment se dérouleront ces soirées ? Autour d'un verre ou d'une tisane, dans le cadre sympathique du restaurant Toqu'art, et nous découvrirons tous ensemble comment nous souhaitons vivre ces moments privilégiés...

Vous organiserez également au bar-restaurant Toqu'art des lectures poétiques, notamment le 1er décembre, pouvez-vous nous en dire plus ?

Comment effacer la poésie de nos vies, de ce que nous percevons, ressentons ? Mon cœur déborde de ces senteurs intérieures infuses dans chaque seconde de ma vie... Les larmes me montent aux yeux face à l'extraordinaire beauté de ce qui nous entoure, nous embaume, nous transporte au-delà de nous-mêmes et des vilénies du monde. La poésie, telle une amarre salvatrice, redessine les contours frelatés et saccagés qui défigurent la terre et nous ramène au rivage de l'essentiel lié à l'éternel. Emportée par ces forces qui m'habitent, j'ai écrit plusieurs recueils de poésies ; actuellement, je suis en train de rassembler certains textes et de les mettre en page pour les éditer dès que possible.

D'autres projets à venir ?

Ah ça oui ! Ce n'est pas ce qui manque... Comme je le confie dans "En plein vol", "on croit souvent manquer de ceci ou de cela, mais on ne manque que d'une chose, de temps..." J'aurais pu ajouter "d'amour", mais de posséder le temps nous donnerait l'occasion de le croiser un jour, cet amour précieux qui comble toute vie. Alors, dans les projets en cours se volent la première place, à tour de rôle, l'édition de recueils de poésies, de nouvelles, de photos et aphorismes, essai, portraits de personnalités, spectacle-théâtre, soirées philo et poésies, et tout ce qui tourne autour de la parution littéraire, comme des conférences débats sur de multiples thèmes, pour grands et jeunes... Oui, je ne manque que de temps, les jours et les nuits sont toujours trop courts !

SBR- Photo transmise par Krystel Cotelle pour publication, crédit photo : Krystel Cotelle.