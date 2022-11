Ce soir à l'Espace des Arts en coréalisation avec À Chalon Spectacles : Madame Fraize

Entre non-sens et esprit d’à-propos, un seul en scène exceptionnel, humoristique et délicat !

Vêtue d’une ample robe fendue verte, gantée de rose, chaussée d’escarpins rouges et d’une incroyable perruque, Madame Fraize débute avec des sourires et œillades au public entre mimiques gênées, complices et amusées. Puis, ce personnage solaire, lumineux, rieur et enjoué interprète Piensa en mí, et nous balade à travers des sentiers comiques baignés d’absurde et de sensibilité. Et l’on découvre que Madame Fraize s’avère être la face cachée de Monsieur Fraize, que le comédien a interprété pendant 20 ans.

Cet être atypique enchante par sa gestuelle hypnotique, sensuelle et ambiguë. Libre et coquine, Madame Fraize crée une bulle poétique pleine de douceur, où la joie, l’espoir et surtout la bonne humeur sont un remède à la mélancolie.

SAM 12 NOV 2022 — 20h ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE

Durée : 1h20 - Tarifs, renseignements et réservations : https://www.espace-des-arts.com/saison/madame-fraize

Texte et visuel : Communication Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône - Crédit photo : Sébastien Marchal