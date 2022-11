Le 7ème Conseil des jeunes de Chalon-sur-Saône installé

Jeudi 16 novembre 2022 à 18 heures, dans la salle du conseil de l’Hôtel de Ville, s’est déroulé la première réunion du nouveau Conseil des jeunes (CDJ) de Chalon-sur-Saône, composé, cette année, de vingt-quatre élèves des collèges Camille Chevalier, Jean Vilar, Saint-Dominique, Robert Doisneau et Le Devoir, élus lors des élections d’octobre. Plus de détails avec Info Chalon.

Le maire de Chalon-sur-Saône, Gilles Platret, l'adjointe au maire en charge des affaires familiales et de la démocratie locale, Valérie Maurer, la conseillère municipale déléguée aux actions en direction des jeunes, Isabel Paulo, et le conseiller municipal chargé de mission Mémoire et monde patriotique, Serge Rosinoff, étaient manifestement très heureux ce mercredi 16 novembre, en fin d'après-midi de recevoir vingt-quatre jeunes pour l'installation du 7ème Conseil des jeunes de Chalon-sur-Saône, dans la salle du conseil de l'Hôtel de Ville, pour une démocratie locale renforcée.

Le Conseil des jeunes a pour rôle de renforcer les conditions d'expression, d'information, de consultation et de participation des jeunes, sensibiliser à la citoyenneté et aux valeurs démocratiques, et faire émerger des actions concrètes pour améliorer le cadre de vie des jeunes Chalonnais.

La Ville s'engage à fournir aux jeunes conseillers les moyens de mener à bien leurs actions dans le cadre de leur mandat :

• accompagnement par des animateurs de la Ville

• mise à disposition de salles pour les réunions (hors périodes de vacances scolaires, généralement le mercredi après-midi)

• mise à disposition de moyens spécifiques pour conduire le projet.

Le membre s'engage à être disponible et participer activement aux réunions, en soutenant et en portant intérêt à toute manifestation ou projet initié par le Conseil des jeunes.

Le membre veillera à écouter et à respecter la parole de l'autre, ses différences et ses idées.

Parmi les projets de ce 7ème Conseil des jeunes :

• L'organisation d'un rallye citoyen le 4 mai 2023, en partenariat avec CAPSAAA EducapCity. Les meilleures équipes seront sélectionnées pour participer à la finale à Paris, le 22 juin 2023.

• La découverte d'une institution européenne et un travail de mémoire avec un voyage à Strasbourg (visite du Parlement Européen et de l'ancien camp de concentration de Natzweiler-Struthof) du 6 au 8 février 2023.

Le Conseil des jeunes, c'est aussi la visite de la caserne des pompiers ou la visite de la caserne Carnot ainsi que l'intervention du Conseil Local de Sécurité et de Prévention cde la Délinquance (CLSPD).

Et pour finir, voici le calendrier des réunions à venir du Conseil des jeunes :

• Mercredi 14 décembre 2022 (présentation des projets, calendrier...)

• Mercredi 18 janvier 2023 (préparation du déplacement à Strasbourg du 6 au 8 février 2023)

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati