Une comédie musicale intergénérationnelle, au profit des enfants hospitalisés, jouée à Champforgeuil.

10 enfants et 15 adultes ont interprété, lors de 2 représentations, une création sur le thème des contes pour enfants "Mais où est passé Tom Pouce" dans le but d’apporter une aide au service de pédiatrie de l’hôpital William-Morey. Les deux représentations du conte revisité ont eu lieu à la salle des fêtes devant un public nombreux, environ 230 spectateurs sur les deux jours, les 8 et 9 octobre. Les séances ont été filmées par Dominique Gay de Chalon TV et ont fait l’objet d’une projection lors de la remise d’un chèque de 550 € par Annie Sassignol maire de Champforgeuil au Docteur Michel Françoise chef du pôle du service pédiatrie de l’Hôpital.

Mieux que la chanson de 7 à 77 ans, le CCAS a réuni des artistes amateurs de 7 à 92 ans !

Marielle Pageaut a toujours des idées plein la tête et elle a décidé de faire un spectacle intergénérationnel afin de récolter des dons pour le service pédiatrique de l’hôpital de Chalon. Après une présentation aux élus, elle a obtenu l’accord de la municipalité. « Cela semblait une idée folle de créer une comédie musicale intergénérationnelle » nous a confié Marielle Pageaut.

Aidée par 4 intervenantes, Claudie Parolini de la "Compagnie Les Totors" pour la partie texte, Céline Dabrowski Arts thérapeute pour la chorégraphie, Liliane Caloud âgée de 83 ans, bénévole, pour la partie chant, Chrystelle Douheret pour les séances de relaxation bien-être, Marielle a démarré le projet en septembre 2021.

Les comédiens, une troupe de 10 enfants et 15 adultes, tous amateurs, ont été prêts à relever le défi.

Le sujet du spectacle : le conte Tom Pouce et sa disparition, un conte revisité pour l’occasion, avec des personnages bien connus des petits et grands qui vont mettre tout en œuvre pour retrouver Tom Pouce. Une comédie mélangeant textes et chansons où nos jeunes artistes jouent le rôle des trois petits cochons, du petit chaperon rouge, de boucle d’or, cendrillon… et du fameux inspecteur Gadget, sans oublier les chansons interprétées par les adultes comme "Allons nous promener dans les bois", la chanson du générique inspecteur Gadget et bien d’autres.

Tous les artistes, petits et grands, les parents des enfants, les intervenants, les membres du CCAS, les élus et le docteur Michel Françoise étaient présents à cette projection du film. Le film a rappelé, à tous, les bons moments passés en répétition et lors des deux représentations.

Les enfants sont prêts à recommencer cette si belle expérience avec les adultes. Une véritable complicité s’était installée entre eux durant toute cette année de travail mais surtout de joie et de plaisir.

On peut rappeler que les deux représentations ont permis de recueillir 550 € pour les enfants hospitalisés.

C.Cléaux