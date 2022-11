LE 13e forum économique organisé par le MEDEF de Saône et Loire se tient ce jeudi à Chalon

Le forum économique piloté par le MEDEF de Saône et Loire est toujours l'occasion de se poser, d'écouter et de s'interroger sur les grands mouvements qui fixent finalement nos quotidiens. Pour cette 13e édition, le forum se tournera autour des questions souverainistes... à l'échelle européenne. Convaincus du bien-fondé de la puissance européenne, le MEDEF entend donner la parole à 4 experts ce jeudi soir dans les salons du Colisée à Chalon.

Catherine Bauby - Directrice de la stratégie du groupe EDF, Renaud Girard - Grand Reporter au Figaro et professeur en stratégie et relations internationales à Sciences Po Paris, Maxence Demerlé - Directrice du numérique du MEDEF France et Arnaud Danjean - Député européen, spécialiste des questions de défense et de sécurité, sont les invités de l'édition 2022.

Guerre en Ukraine, tensions sur les approvisionnements énergétiques, désindustrialisation et réindustrialisation à l'échelle européenne, souveraineté européenne, autant de thématiques qui alimenteront les échanges ce jeudi soir, à compter de 17h30.

Le forum est ouvert à toutes et tous, SUR INSCRIPTION.

Laurent Guillaumé