Le lancement d’une renaissance pour le jumelage Romentino - Saint Marcel

C’est en mars 1985 que tout avait commencé et ce week-end, plus de 35 ans plus tard, c’est avec un plaisir non dissimulé que le comité de jumelage, sous la houlette de Monsieur le Maire Raymond Burdin, qui a toujours été très impliqué dans cet échange franco-italien, a accueilli un groupe d’italiens de Romentino.

Parmi eux, des habitués qui étaient déjà venus à Saint-Marcel, mais aussi de nouvelles personnes venues rencontrer les san marciaux.

Parmi eux, le nouveau maire de Romentino, Marco Caccia, élu depuis deux ans.

Au programme de ce week-end, un pot d’arrivée le vendredi soir, présidé par Monsieur le maire Raymond Burdin et par Francette Corneloup, présidente du comité de jumelage.

La plupart des invités ont été logés par des familles de la commune tandis que d’autres étaient logés à l’hôtel Saint Georges à Chalon sur Saône.

Pour la journée du samedi, c’est le maire de Romentino, Marco Caccia qui avait suggéré une visite à Cluny.

Et en guise de guide touristique, qui mieux que Jean-Luc Cottet, membre du comité de jumelage depuis ses débuts en 1985, qui parle parfaitement l’italien !

C’est donc après une journée consacrée à la découverte de la ville de Cluny avec son centre historique, l’abbaye et les vins de la côte chalonnaise, que tous se sont retrouvés pour passer la soirée au Réservoir à Saint-Marcel.

Au menu, un plat typiquement français : une bonne choucroute du « Traiteur de Montret » !

Une soirée conviviale sous le signe des retrouvailles pour les uns et de la découverte pour les autres.



Le dimanche, le programme était entièrement dédié à Saint Marcel.

Alors que quelques « dissidents » ont pris le chemin du marché de Chalon pour y faire quelques achats et même y déguster des huîtres selon une vieille tradition, tous les élus de Romentino autour de leur maire Marco Caccia ont été, sous la conduite de Raymond Burdin, découvrir les différents lieux de vie de Saint-Marcel.

« La prochaine fois c’est à la salle Jarreau qui n’est pas tout à fait terminée, que nous pourrons les accueillir » a déclaré Monsieur le Maire, visiblement impatient d’inaugurer la nouvelle salle des fêtes de la ville où auront lieu les vœux 2023 le 26 janvier prochain.

Ensuite, la matinée s’est poursuivie à la messe de la Sainte Cécile où l’Union musicale de Saint-Marcel donnait un concert.

C’est dans la salle de réception de la mairie que s’est clôturé ce week-end de retrouvailles.

Les italiens ont souhaité remercier le maire et son équipe en leur offrant quelques cadeaux.

Puis, avant le retour en Italie, les deux maires ont pris la pose au pied de la « Mondina » la statue symbole du jumelage qui trône depuis 17 ans place de Romentino à Saint-Marcel.

Marco Caccia a laissé une invitation à Raymond Burdin : rendez-vous à Romentino le 24 juin prochain pour les feux de la Saint-Jean.

« Aujourd'hui est un grand rendez-vous... la première rencontre après covid avec les amis français de Saint Marcel. Merci pour le merveilleux accueil et les sentiments fraternels sincères dont vous avez fait preuve... Une fois de plus ça montre comment le jumelage entre communes peut être la base des liens entre les peuples !! » a t-on pu lire ce lundi matin sur la page Facebook de Marco Caccia, maire de Romentino.

On peut le dire, le jumelage franco-italien, c’est visiblement bien reparti à Saint-Marcel !

Amandine Cerrone.