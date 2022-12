LOGISTIC EXPO - Deux jours au Parc des Expositions de Chalon pour parler formations, métiers et recrutements

C'est l'événement de cette fin de semaine à Chalon sur Saône même si beaucoup se projettent plutôt sur les fêtes de fin d'année. La logistique recrute, forme et se développe sur le Chalonnais. Venez avec vos CV... 200 offres d'emplois sont à pourvoir.

3e édition de ce moment fort du secteur logistique chalonnais qui ne cesse de recruter au fil du temps. Représentant désormais 10 % des emplois du chalonnais, la dynamique est loin de s'apaiser bien au contraire. Tous les acteurs du dossier concernent depuis bien longtemps l'importance de promouvoir ces métiers en tension. Des tensions révélées au grand jour par la crise sanitaire avec le recours accru à tous les métiers de la logistique.

IUT de Chalon-sur-Saône avec sa formation MLT mais aussi lycée professionnel Jeannette Guyot, incarnation de la fusion entre les lycées Camille du Gast et Thomas Dumorey et bien sûr toutes les entreprises du bassin, ont bien compris l'intérêt de jouer la carte collective pour faire face à leurs problématiques.

Ce vendredi, ce sont 1400 collégiens qui viendront à la découverte des métiers de la logistique avec notamment la présentation d'une chaine complète de logistique. L'occasion de faire un zoom sur ces métiers bien trop méconnus du Grand Public et pourtant indispensables à nos modes de vie.

De Bac - 3 à Bac + 5, Chalon sur Saône offre un panel de formations qui vont jusqu'au diplôme d'ingénieurs en logistique. Signe que les métiers ont bien évolué, bien loin du "simple" cariste, la logistique se professionnalise, se mondialise et la technicité des métiers devient un vrai faire-valoir sur le marché du travail.

Vendredi mais surtout samedi pour le Grand Public, les allées du Parc des Expositions mettront à votre disposition une cinquantaine d'exposants et surtout 200 offres d'emplois à pourvoir immédiatement et très localisées.

Signe aussi que les formations chalonnaises drainent de plus en plus loin, 20 % des étudiants suivant les cursus dédiés à la logistique viennent de la Loire et de l'axe Rhodanien, un indice démontrant le bien-fondé de toute la filière locale.

Laurent Guillaumé