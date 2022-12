Une Assemblée générale du club Amis Deuche Chalonnais sous de bons auspices

Dimanche 11 décembre 2022, l'Assemblée générale du club Amis Deuche Chalonnais a eu lieu à la Maison des Associations - Espace Jean Zay. Plus de détails avec Info Chalon.

Au cours de cette AG, le président du club, Michel Bresset, a rtenu à remercier l'ensemble des membres pour leur implication ainsi que la Ville pour son soutien et sa présence à toutes leurs manifestations.

Il a souligné le dynamisme et la bonne santé de l'association ainsi que le franc succès de ses expositions de voitures anciennes au Château de la Loyère et la convivialité qui règne entre deuchistes de tout poil et mûs par une passion commune.

L'élection du nouveau bureau pour l'année 2023 a été suivie d'un verre de l'amitié et d'un excellent repas au restaurant Les Alouettes, à Saint-Rémy.

La prochaine exposition d'ampleur du club Amis Deuche Chalonnais aura lieu le 2 avril 2023 au Château de La Loyère.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati