"Des Chalonnais lassés"

"Monsieur le Maire est souvent pris en photos, avenant, souriant, serrant des mains volontiers. Les occasions ne lui manquent pas dans notre ville. Lors de chacune, il passe, se montre, parfois en coup vent, mais sa présence est remarquée et nos médias s'en font l'écho. Il lui arrive aussi de faire la Une en raison de ses propos choquants ou de ses démêlés avec la justice. Mais là c'est une autre histoire.

Tout pourrait laisser croire que notre édile, si présent sur le terrain comme il aime à le rappeler, gère bien et démocratiquement les affaires de notre ville. Mais qu'on ne s'y trompe pas, la démocratie à Chalon est mal en point. Le maire n'a pas réuni le conseil municipal depuis le 28 juillet dernier. Il décide seul et informe les Chalonnais-e-s de ses décisions lors de conférence de presse ou par communiqué. Le dernier en date rétablit la circulation en double sens sur le Quai Gambetta. En août, il avait, de la même façon, annoncé par voie de presse la mise en sens unique de ce Quai et la mise en double sens du Boulevard de la République. Quel bilan a été fait de la période de test ? Quels critères ont été retenus pour l'évaluation ? Les Chalonnais-e-s ne sont jamais éclairés sur les choix du Maire qui fait comme si lui seul savait forcément ce qui est bon pour notre ville. Les habitants ne sont jamais associés à l'élaboration des projets. Des sujets très impactants pour leur quotidien et l’avenir ne sont même pas présentés en amont aux élus municipaux. Oui la démocratie locale est en danger à Chalon.

Nous apprenons la tenue d'un conseil municipal mardi 13 décembre. Il était temps pour que vive la démocratie, à condition bien sûr que les conseils ne soient pas que de simples chambres d’enregistrement où le débat serait confisqué.

Depuis le dernier CM, de l'eau a coulé sous les ponts, de nombreuses décisions ont été prises et appliquées sans avoir été débattues. Et le 1er adjoint a annoncé sa démission.

Des chalonnais-e-s lassé-e-s