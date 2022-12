HOSTELLERIE BOURGUIGNONNE - Des cours de cuisine chez Didier Denis, une vraie source d'inspiration

Didier Denis et son Hostellerie Bourguignonne sont deux vraies institutions sur la scène gastronomique du pays chalonnais. Et le succès de ses cours n'est plus à démontrer.

Pour cette journée de mardi, l'Hostellerie Bourguignonne réservait ses cuisines à ses cours. Des "apprentis" pour la plupart devenus de grands habitués des lieux et des casserole du chef Didier Denis. Plus que des cours de cuisine, les séances proposées par l'Hostellerie Bourguignonne permette de mieux organiser sa cuisine, d'anticiper la préparation des plats, "d'organiser la méthode" concède Christine venu avec son mari David, tous deux fans des cours proposés par le chef.

Venus de Chalon, de Mâcon, d'Autun, tous trouvent dans les cours de Dider Denis, "une vraie source d'inspiration pour nos repas de fin d'année". Et certains affichent pour leurs repas de fêtes de fin d'année d'impressionnantes prestations qui pourraient faire pâlir un grand nombre de chefs du secteur, au point d'être devenus au fil des cours de vrais chefs à part entière.

Prochain cours ? Didier Denis a déjà programmé la question des fonds de sauces.. un sujet régulièrement demandé. "Je ne fixe rien. Les choses se déterminent au gré de mes envies et surtout des produits de saison". Pour celles et ceux intéressés à suivre les cours, il va falloir prendre votre mal en patience tant la liste d'attente est longue. Pour autant, ne désespérez pas... passez un coup de fil à l'Hostellerie Bourguignonne, faites savoir vos envies et demandez les conditions ! Et disons le tout de suite, l'ambiance est garantie dans les cuisines...

HOSTELLERIE BOURGUIGNONNE

2 Av. Président Borgeot

71350 Verdun-sur-le-Doubs

Laurent Guillaumé