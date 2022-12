Distribution des colis de Noël à la Maison de quartier du Stade-Fontaine aux Loups

Organisée directement par l'Union des comités de quartier de Chalon-sur-Saône, faute de comité de quartier actif, la traditionnelle distribution des colis de Noël a eu lieu le ce vendredi 16 décembre à la Maison de quartier du Stade-Fontaine aux Loups. Plus de détails avec Info Chalon.

Malgré les relances téléphoniques, une campagne d'affichage et les nombreux rappels de l'équipe de la maison de quartier, seuls 18 inscrits se sont rendus sur place.

«L'Union s'interroge, sur la poursuite pour les années à venir de cette distribution du colis de Noël sur le Stade et la Fontaine aux Loups vu le peu d'enthousiasme de ces habitants. malgré les efforts de la Maison de quartier et de l'Union, la plupart des habitants concernés ne se sont pas déplacés...», déplore Michel Duployer, le président de l'Union des Comités de quartier de Chalon-sur-Saône.

L'Union remerce chaleureusement la Maison de quartier, en particulier, les animatrices, Corinne et Marie-Pierre, ainsi que Makan Kanté, agent de développement local, pour avoir fait les inscriptions, confectionner et distribuer les colis.

L'achats des Colis a été fait par l'Union.

Une distribution qui a eu lieu en présence de Bruno Legourd, adjoint au maire en charge des affaires sanitaires et sociales, et Dominique Rougeron, conseillère municipale déléguée aux personnes âgées et l'accompagnement du handicap, représentant Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône.

(Photos gracieusement fournies par Michel Duployer)

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati