Le "Country Vine" de Saint Rémy a fêté ses 20 ans à la salle de l’Espace Brassens à Saint Rémy.

L’association, créée en 2002, a fêté dignement ses 20 ans d’existence et de danse. Chapeau, bottes, jean, même le cheval était là pour rappeler les immenses territoires américains, le Far West et les soirées au feu de camp et au son des guitares et du violon. L’histoire veut que ce soit les immigrants européens qui s'embarquèrent pour l’Amérique et avec eux leurs traditions, leurs coutumes et les danses de leur pays, un mélange de cultures Anglaise, Allemande, Irlandaise, Française, Espagnole,... et avec elles les danses amérindiennes, Mexicaines.

Le "Country Vine" pratique cette danse et une partie des multiples types de pas qu’elle décline. Stage avec les autres membres d'asociations country.

Pour progresser et apprendre de nouveaux pas ou danses, le country a recours à des professeurs et spécialistes, c’est ainsi que pour les 20 ans de l’association, Séverine Fillion, animatrice et chorégraphe en country line danse a été sollicité pour venir animer des stages le samedi après-midi. Un stage intermédiaire pour les 29 plus aguerris et un stage débutant pour les 35 autres. Séverine Fillion, animatrice de stages et chorégraphe, vit dans la région Grenobloise depuis 2001 où elle exerce le métier d’infirmière à plein temps et elle fait seulement les stages les week-ends. Pour pouvoir enseigner, elle a suivi des formations techniques et de chorégraphie. Des stagiaires du "Country Vine" et des autres associations de country inscrites aux stages de ce samedi 10 décembre, elle garde en mémoire la bonne ambiance et le sérieux du travail.

A noter que pendant la pandémie, elle a écrit un livre sur son travail d’infirmière et celui de 4 de ses collègues. Un livre intitulé "Chemin de vie" où Séverine, Marie, Eloïse, Enola et Gabrielle vont vous emmener vivre leur quotidien.

Le soir, le "Country Vine" avait organisé un bal, bal country bien sûr, qui a rassemblé pas moins de 17 clubs et quelques personnes de Montceau-les-Mines, Tournus et d'autres isolées.

Une soirée animée par "Blue Night Country" composé de 2 guitaristes et un violoniste/guitariste. Imprégné pleinement de cette musique américaine et country, le trio a embarqué les danseurs dans des styles et des pas parfois pas très connus de certains, un peu d’observation et c’était parti sur la piste de danse, alignés, en carré, en rond, tous dans un même élan claquant des bottes pour marquer le rythme.

Il n’est pas d’anniversaire sans gâteau et bougies, les 20 ans ont été fêtés comme il se doit avec l’entrée dans la salle d’un gros gâteau constitué de petits gâteaux individuels dans leurs robes rouges, vertes, oranges, jaunes. Une fois les gâteaux distribués par les membres du "Country Vine" aux 165 convives, la danse a repris sa place au centre de cette journée et nuit d’anniversaire.

C.Cléaux