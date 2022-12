Distribution des colis de Noël du Comité de quartier du Clair-Logis

Samedi 18 décembre, le Comité a distribué 80 colis de Noël aux anciens et handicapés du quartier. Plus de détails avec Info Chalon.

C'est en présence de Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône, et Monique Brédoire, la conseillère municipale de tutelle du quartier, que le président du Comité de quartier du Clair-Logis, Roger Blain, et son équipe ont distribué 80 colis de Noël aux anciens et handicapés du quartier.

(Photos gracieusement fournies par Laurence Blain)

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati