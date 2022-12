‘Chamonix’, une comédie musicale belle et bien déjantée !

La Cie dijonnaise 26 000 couverts a encore frappé fort avec ‘Chamonix’ (à prononcer sans le « x », s’il vous plaît) ! Complètement loufoque, cette space opérette futuriste, qui vous réjouira au plus haut point, est idéale pour tout spectateur qui aime allier divertissement et réflexion. Et ici, la question centrale est simple, en apparence : « Faut-il, oui ou non, éradiquer l’espèce humaine ? » Cette question précisément semblait avoir trouvé réponse.

Sauf que des siècles plus tard, retour accidentel sur la planète Terre d’un vaisseau et de ses occupants… les générations découlant de survivants ? Attendez de voir un peu. Leur langage a évidemment évolué - beaucoup - et cela déjà constitue le coeur de la farce ; les situations, quant à elles, toutes plus burlesques les unes que les autres, n’empêchent pas le spectateur de s’interroger sur la place que l’homme prend dans le monde, ses choix et leurs répercussions.

À vous de découvrir comment le ‘numain’ a disparu de la surface de la terre et surtout quel moyen bluffant mais efficace a permis cela. Un ovni à voir absolument !

SBR- Photos : Info-Chalon