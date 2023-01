L'entreprise Légendes Gourmandes change de mains...

Une trentaine de salariés et près de 3 millions d'euros de chiffre d'affaire, l'entreprise Légendes Gourmandes créée et dirigée pendant 20 ans par la chalonnaise Christelle Lotz, change de mains. La vente a été officialisée cette semaine et c'est une autre figure du commerce chalonnais qui a décidé de se porter acquéreur. Pascal Diaz, patron des chocolats Dufoux depuis 2021, ne pouvait laisser filer la pépite sans faire une proposition.

C'est donc chose faite en ce début d'années. "C'était un projet de vie" a tenu à insister Christelle Lotz, pour expliquer cette décision, elle qui a perdu son papa très jeune. "Il fallait trouver la bonne personne, qui partage la vision que j'ai de Légendes Gourmandes".

Du côté de Pascal Diaz, cet ancien Ardéchois, qui a effectué une grande partie de sa vie professionnelle dans le secteur de la pièce automobile, c'est un complet changement de vie qui s'est opéré depuis quelques années. Avec son associé historique, Philippe Anquetil, ils ont fait le choix de s'implanter durablement en Saône et Loire, dans le milieu de l'agro-alimentaire.

Ainsi, un nouveau magasin a vu le jour à Bourbon-Lancy il y a 1 an et un autre verra le jour prochainement à Lyon Saint-Exupéry. "Il y a une vraie complémentarité à trouver entre les produits Dufoux et ceux de Légendes Gourmandes qu'on retrouvera en partie dans nos magains".

Pas question non plus de changer une équipe qui gagne, "le réseau de VDI constituait par Légendes Gourmandes sera maintenu et consolidé" précise Pascal Diaz. "Le choix de Champforgeuil pour le laboratoire de Légences Gourmandes est un excellent choix stratégique. Il n'est pas question là non plus de changer les choses qui fonctionnent".

Coté stratégie de développement ? Le désormais nouveau patron de Légendes Gourmandes entend "élargir la gamme, maintenir le principe de recettes ludiques et gourmandes. C'est l'ADN, mais on a de vraies complémentarités à mettre en place en terme de commercialisation".

En attendant, belle "retraite" à Christelle Lotz et belle aventure à Pascal ...

Laurent Guillaumé