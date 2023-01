CRISE ÉNERGÉTIQUE - Le maire de Brides-les-Bains alerte le Gouvernement suite à la crise des prix de l'énergie

Situation catastrophique qui vient s'ajouter aux différentes crises sanitaires successives

Après 3 années de crises sanitaires (fermeture des thermes pour cause de bactérie en 2019, saisons thermales en pointillés pour cause de COVID en 2020 et 2021), 2023 débute sur fond de crise énergétique couplée avec le remboursement des PGE arrivés à échéance. La situation est telle que l’explosion des coûts de l’énergie amène les sociaux-professionnels à fermer temporairement ou définitivement leurs établissements. Ceci a pour effet immédiat d'entraîner une baisse considérable de la capacité d'accueil, réduisant par là même les retombées attendues sur l’économie locale.

Répétée à l’échelle nationale, une telle situation ne peut se traduire que par la perte de plusieurs dizaines de milliers d’emplois directs et indirects dans le seul secteur du tourisme.

Sans intervention de l'État, la situation de beaucoup d’entreprises devient de plus en plus critique. Celles-ci se retrouvent étranglées par des augmentations qui ne peuvent en aucun cas être répercutées sur leurs prix de vente, ayant pour conséquence de remettre directement en question leur survie.



Risque de fermetures partielles ou définitives

Brides-les-Bains, première station thermale de France pour le traitement de la surcharge pondérale et village ski, porte d’entrée des 3 Vallées, plus grand domaine skiable du monde, illustre la situation à laquelle sont confrontés la grande majorité des hôteliers de France ainsi que l’ensemble des sociaux-professionnels, dont notamment ceux des territoires de montagne.

L’économie du tourisme, dont l’hôtellerie-restauration, les entreprises de services, l’artisanat, ou encore le thermalisme, s'interrogent sur la viabilité de leur exploitation face à l’augmentation exponentielle, incontrôlée et totalement imprévisible des tarifs de l’électricité. Au niveau de la seule commune de Brides-les-Bains les ratios d’augmentation atteignent les 300%. Un tel différentiel est souvent supérieur à la marge normalement dégagée et n’est pas supportable pour assurer le maintien et la rentabilité des entreprises. Certains ont d’ores et déjà fait le choix de fermer leur établissement alors que beaucoup d’autres ont fortement réduit leur exploitation. La majorité voit son modèle économique remis en question et se pose la question de la viabilité de son entreprise.



L'appel de Bruno PIDEIL, maire de Brides-les-Bains

Bruno PIDEIL, maire de Brides-les-Bains, a d’ores et déjà exprimé son inquiétude face à la situation économique critique qui commence à faire de nombreux dégâts dans sa commune. Dans une lettre adressée au Ministre de l’Économie, il évoque notamment le bouclier tarifaire qui ne concerne que certaines branches d’activités et qui écarte ainsi la plus grande partie des TPE et PME. Pour combler ce manque, il appelle à la réglementation du coût de l’énergie.

Dans son courrier il précise également que les aides annoncées restent très limitées et infimes en rapport avec la réalité. Malgré les moyens et l’énergie dépensés par l’Etat, la Région, le Département, pour maintenir l’attractivité des territoires et protéger les particuliers de cette envolée des coûts de la vie, les sociaux-professionnels, dont ceux des territoires de montagne, se meurent, écrasés par des charges devenues trop lourdes, face à un avenir de plus en plus incertain.

Dans le cadre des Championnats du Monde de Ski 2023 qui se déroulent le mois prochain sur Courchevel et Méribel, Brides-les-Bains sera le Village d’Accueil de la Presse Internationale ainsi que de nombreuses équipes participantes. La situation actuelle fait courir le risque de montrer un site dont une partie importante des lieux d’accueil serait fermée avec pour conséquence de ne pas pouvoir recevoir la totalité des médias étrangers, ce qui serait aussi bien préjudiciable en termes d’image que dramatique au niveau de l'organisation.

Sans une intervention rapide et efficace de l’État, Brides-les-Bains, comme de nombreuses autres communes, est assurée de perdre de nombreux emplois. Une telle situation est dangereuse non seulement au niveau local mais ne peut qu’avoir des répercussions sur une économie nationale qui reste fragile au sortir de la pandémie et subit le poids d’une inflation qui se fait de plus en plus sentir.

Seul un engagement fort de l’État peut permettre à nos entreprises de survivre dans un tel contexte de crise des prix de l’énergie !