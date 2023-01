La 11e Edition de la Foire de Beaune ouvre ses portes ce vendredi

Après une édition 2021 supprimée, une édition 2022 masquée et des conditions sanitaires compliquées, la foire de Beaune revient dans une configuration normale pour cette 11e édition, assure Marc Toutlian, avec le "maintien de la gratuité. Une décison prise l'année dernière qu'on a pris la décision de préserver". Pour cette édition 2022, une centaine d'exposants à 80 % tournés vers le secteur de l'habitat et de la décoration mais avec "800 m2 de plus".

La foire qui se tient sur 3 jours est ouverte non-stop de 10h à 19h du vendredi 13 au dimanche 15 janvier. Snaking et petite restauration sur place pour la foire qui enregistre entre 4000 et 5000 visiteurs sur une édition normale.

Un accent particulier sera mis sur le vintage et la brocante, avec la présentation de "pièces hors-norme et unique" insiste Marc Toutlian, considérant la spécificité de la foire de Beaune sur cette thématique.

Energies renouvelables, décoration intérieure, aménagement extérieur... la foire de Beaune fait une large place au secteur de l'habitat, un secteur très porteur et avec une vive attente du public. Le contexte énergétique du moment donnera une belle place aux technologies permettant d'économiser sur les factures et de lutter contre le réchauffement climatique.

Le plus simple étant de vous y rendre ! Rendez-vous au Palais des Congrès dès 10h ce vendredi et tout le week-end.

Laurent Guillaumé