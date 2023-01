250 aînés de Châtenoy le Royal se sont retrouvés salle des fêtes Maurice Ravel pour la traditionnelle galette offerte par le CCAS.

En effet le nombre croissant de séniors ne permettait plus de les recevoir tous le même après-midi. La galette est offerte aux 70 ans et plus et il serait difficile de mettre assez de tables pour les personnes inscrites sans dépasser la capacité de la salle des fêtes.

Après le discours de bienvenue et de souhaits de vœux, Vincent Bergeret maire de la commune, Marie Mercier sénatrice, les élus, Emmanuelle Landré directrice du CCAS, les membres du CCAS et les bénévoles ont servi les parts de galettes et les boissons aux convives. Les galettes ont été fabriquées par Benjamin Jouvenceau boulanger pâtissier à Châtenoy.

Bérengère Pellicier responsable au CCAS et sa collègue Karine Veau ont fait un gros travail de préparation de ces deux réceptions.

Une animation et un goûter pour les séniors ne pouvait pas avoir lieu sans un bon air musical avec Gilbert Drigon au synthé ou à l’accordéon accompagné de son complice Alain Talpin saxophoniste et chanteur.

Au détour d’une part de galettes, des têtes couronnées sont apparues mais peu importe, couronné ou pas, ça a tourné, chanté et dansé marches, tangos, madisons, valses,…sur la piste de danse de la salle Ravel, au rythme des airs de leur jeunesse oubliant un instant les petits maux quotidiens des années.

Une très bonne ambiance qui a entrainé les aînés fort tard dans l’après-midi pour le plus grand bonheur de tous les bénévoles et des organisateurs de ce moment convivial après ces deux années très perturbées.

C.Cléaux